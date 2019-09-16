Тисячі людей втратять робочі місця в результаті мораторію Кличка на будівництво в Києві, - бізнес-асоціація

Про ситуацію в будівельній галузі Києва і проблемах, існуючих в цьому бізнесі, свою думку висловив глава Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.

На переконання експерта, зараз Київ знаходиться на останній стадії урбаністичного захворювання: багатоповерхівки дійсно ростуть на кожному розі, але інфраструктури не вистачає. Люди масово переселяються з інших міст, але при цьому відчувають дефіцит паркомісць, шкіл, садків і т.д.

"Тому важливо говорити не про блокування новобудов, а про генеральний план розвитку столиці. Його потрібно формувати в першу чергу, залучати фахівців, виносити на громадські слухання, заявляти кількість навчальних закладів для дітей, соціальної інфраструктури, доріг, мостів та іншого. Без всього цього заяви про блокування новобудов носять популістський характер", - підкреслив Соболь.

На його думку, крім того, блокуючи нові будівництва, ніхто не подумав про будівельні компанії, які давно створили свій план, закупили майданчики. Тисячі людей елементарно втратять свої робочі місця.

Спеціаліст особливо підкреслив, що з правової точки зору ініціатива ввести мораторій на нове будівництво - програшна і не витримає судового розгляду. Хто хоч трохи розбирається в господарському праві України, тому очевидно, що тут порушуються права господарюючих суб'єктів.

Як інформували Українські Новини, мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко ініціює розгляд Київською міською радою питання про мораторій на нове будівництво та реконструкцію будівель зі зміною зовнішніх геометричних форм у Києві до 2020 року у зв'язку з інвентаризацією об'єктів нового будівництва.

Разом із тим, генеральний директор входить в державну будівельну корпорацію "Укрбуд" компанії "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода вважає, що київська міська влада не зможуть забезпечити дотримання тимчасового мораторію на нове будівництво в разі його затвердження.