підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
11 вересня 2019, середа, 10:15 9
Нерухомість 2019-09-11T10:15:05+03:00
Українські Новини
У Києві можуть ввести тимчасовий мораторій на нове будівництво

У Києві можуть ввести тимчасовий мораторій на нове будівництво

Будівництво. Фото: 112 Україна
Будівництво. Фото: 112 Україна

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко ініціює розгляд Київською міською радою питання про мораторій на нове будівництво та реконструкцію будівель зі зміною зовнішніх геометричних форм у Києві до 2020 року у зв'язку з інвентаризацією об'єктів нового будівництва.

Про це йдеться в проекті рішення Київради №2768, який був зареєстрований 10 вересня, передають Українські Новини.

Також пропонується ввести мораторій на видачу департаментом містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації містобудівних умов і обмежень на нове будівництво на період дії тимчасового мораторію.

Крім цього, передбачено заборону на видачу дозвільних документів, технічних умов, інших вихідних даних для проектування об'єктів містобудування для здійснення нового будівництва та реконструкції із зміною геометричних розмірів об'єктів.

При цьому рішення не поширюватиметься на нове будівництво або реконструкцію об'єктів соціальної, інженерної, транспортної інфраструктури, об'єктів, що знаходяться в аварійному стані, об'єктів, будівництво яких здійснюється на замовлення органів державної влади або місцевого самоврядування.

Як повідомляли Українські Новини, забудовник оскаржує в суді зупинку незаконних будівельних робіт в історичній частині Києва.

Більше новин про: Віталій Кличко Мер Києва Будівництво Київрада мораторій

Архів
Новини
Державна регуляторна служба попередила депутатів про ризики законопроекту 1210, - ЗМІ 10:41
Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів 10:40
У Києві можуть ввести тимчасовий мораторій на нове будівництво 10:15
16 виробників тепла Вінниччини досі не мають постачальника газу на опалювальний сезон 10:11 Прес-реліз
0,3 млн людей залишилися без водопостачання через аварію на водопроводі у Львові 09:41
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Організаторам незаконних виборів на півострові оголошено про підозру, - прокурор Криму Гюндуз Мамедов 13:16
Інтерв'ю до 100 днів Зеленського зняв за свої гроші "Квартал 95" 16:52 Документ
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ 09:30
З НАБУ не співпрацюємо, готові до суду, - адвокат Крючкова 16:38
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Зеленський відвідає США для участі в Генасамблеї ООН і зустрічі з Трампом 23 вересня 13:10
Прем'єр Гончарук перед призначенням зустрічався з Коломойським 20:17
11.09.19 11:00 Круглий стіл: "Продаж землі іноземцям - недалекоглядність чи державна зрада?" 16:28
У Зеленського посоромилися реєструвати протокол наради з прямими дорученнями спікеру і Генпрокурору 08:43 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok