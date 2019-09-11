У Києві можуть ввести тимчасовий мораторій на нове будівництво

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко ініціює розгляд Київською міською радою питання про мораторій на нове будівництво та реконструкцію будівель зі зміною зовнішніх геометричних форм у Києві до 2020 року у зв'язку з інвентаризацією об'єктів нового будівництва.\r\nПро це йдеться в проекті рішення Київради №2768, який був зареєстрований 10 вересня, передають Українські Новини.\r\nТакож пропонується ввести мораторій на видачу департаментом містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації містобудівних умов і обмежень на нове будівництво на період дії тимчасового мораторію.\r\nКрім цього, передбачено заборону на видачу дозвільних документів, технічних умов, інших вихідних даних для проектування об'єктів містобудування для здійснення нового будівництва та реконструкції із зміною геометричних розмірів об'єктів.\r\nПри цьому рішення не поширюватиметься на нове будівництво або реконструкцію об'єктів соціальної, інженерної, транспортної інфраструктури, об'єктів, що знаходяться в аварійному стані, об'єктів, будівництво яких здійснюється на замовлення органів державної влади або місцевого самоврядування.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, забудовник оскаржує в суді зупинку незаконних будівельних робіт в історичній частині Києва.