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16 вересня 2019, понеділок, 12:46 7
Силові структури 2019-09-16T13:30:02+03:00
Українські Новини
ДБР розслідує причетність правоохоронців до торгівлі приватними телефонними розмовами громадян, - Варченко

ДБР розслідує причетність правоохоронців до торгівлі приватними телефонними розмовами громадян, - Варченко

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом торгівлі співробітниками правоохоронних органів телефонними розмовами громадян.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"Пам'ятаєте, нещодавно я повідомляла про співробітника Служби безпеки України, який, за попередньою версією, організував торгівлю телефонними розмовами громадян? Є зараз схожа справа. Розслідуємо причетність кількох правоохоронців до продажу телефонних розмов та іншої інформації щодо певного кола осіб", - повідомила Варченко.

За її словами, на даний момент вже встановлено, що правоохоронці незаконно скористалися своїм службовим становищем, щоб отримати від операторів мобільного зв'язку інформацію про телефонні розмови громадян.

"Ці дані вони продавали посередникам, а ті перепродували замовникам. Своїми діями правоохоронці порушили таємницю телефонних розмов", - зазначила Варченко.

Днями слідчі центрального апарату ДБР спільно з працівниками Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури провели ряд санкціонованих обшуків, під час яких отримали докази протиправних дій правоохоронців.

Зараз тривають слідчі дії, мета яких - одержати додаткові докази, які дозволять належним чином обґрунтувати підозри всім учасникам протиправної схеми - і правоохоронцям, і їх "клієнтам".

Як повідомляли Українські Новини, раніше Варченко заявила, що група "чорних ріелторів" заволоділа 20 об'єктами нерухомості. Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі начальника одного з відділів Нацполиции у Вінниці.

 

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