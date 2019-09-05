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05 вересня 2019, четвер, 10:54 34
Силові структури 2019-09-05T19:30:10+03:00
Українські Новини
Група "чорних ріелторів" заволоділа 20 об'єктами нерухомості, - Варченко

Група "чорних ріелторів" заволоділа 20 об'єктами нерухомості, - Варченко

Перший заступник директора державного бюро розслідувань Ольга Варченко розповіла подробиці розслідування справи "чорних ріелторів".

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Пам'ятаєте справу "чорних ріелторів", яка набула чималий резонанс у липні цього року? Так ось - у мене для вас нові подробиці, які вдалося з'ясувати слідчим Центрального апарату ДБР під час слідчих дій. Раніше повідомлялося, що група, в яку входили адвокати, приватний нотаріус і, в даний час вже колишній суддя Солом'янського районного суду Києва, ймовірно підробили документи, щоб шахрайським шляхом привласнити собі майно померлих киян. Мова йшла про 4 квартири в центральних районах столиці і кошти на депозитах. Виявилося - це була лише верхівка айсберга. Таким же чином - підробляючи рішення судів, заповітів та інших офіційних документів за попередньою версією слідства, ця злочинна група ймовірно заволоділа майном ще 12 загиблих", - повідомила вона.

За її словами, мова йде про 15 об'єктах нерухомості (квартири, гаражі, будинки) в Києві та Київській області.

За попередньою оцінкою, загальна сума незаконно привласненого ними майна становить більше 10 000 000 гривень.

"І це не враховуючи ті 5,6 мільйона, про яких стало відомо раніше. Досудове розслідування здійснюється за ознаками злочинів, передбачених: 1 ч. ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209ч. 3, 4 ст. 358 КК України. Також були проведені санкціоновані обшуки у адвокатів і приватного нотаріуса, щоб вилучити документи, які стосуються незаконного заволодіння чужим майном", - зазначила Варченко.

Слідчі Центрального апарату ДБР провели обшуки під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури та Служби безпеки України.

Варченко підкреслила, що якщо суд визнає членів цієї злочинної організації винними, їх чекає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі начальника одного з відділів Нацполіції у Вінниці.

ДБР передало до суду обвинувальний акт стосовно прокурора-хабарника.

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