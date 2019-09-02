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02 вересня 2019, понеділок, 12:16 15
Силові структури 2019-09-02T14:30:04+03:00
Українські Новини
Начальника відділу Нацполіції у Вінницькій області впіймали на хабарі, - Варченко

Начальника відділу Нацполіції у Вінницькій області впіймали на хабарі, - Варченко

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі начальника одного з відділів Національної поліції у Вінниці.

Про це повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко у своєму пості в Facebook, передають Українські Новини.

Він вимагав хабар у розмірі 207 тисяч гривень у директора одного з місцевих комерційних структур. Справу вже передали до суду.

"Правопорушення, вчинене посадовою особою, кваліфікуємо за ч. 2 ст. 369-2 УКУ. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на термін від 2 до 5 років, - прокоментувала Варченко.

Вона також уточнила, що підполковник вимагав гроші за те, що вплине на слідчих, щоб ті закрили кримінальну справу проти бізнесмена.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР передало до суду обвинувальний акт стосовно прокурора-хабарника.

ДБР зловила на хабарі начальника сектору кримінальної поліції у Херсоні.

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