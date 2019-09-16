РГК заявляє про 20 млрд гривень збитків через занижений тариф на розподіл газу

Регіональна газова компанія (РГК) заявляє про отримання збитків операторами газорозподільних систем (ГРС) в розмірі 20 млрд гривень за заниженого тарифу на розподіл газу, встановленого Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це йдеться в повідомленні РГК, передають Українські Новини.

"З-за неадекватних тарифів на розподіл газу збиток операторів ГРС групи компаній РГК в поточному році досягнуть 6,5 млрд гривень. Це на 30%

більше, ніж у 2018 році. Спровокований НКРЕКП фінансова криза призведе до того, що в наступному опалювальному сезоні вже близько 5 тис. газорегуляторних пунктів опиняться в аварійному стані", - йдеться в ньому.

Також зазначається, що протяжність газопроводів, технічний стан яких оцінюється як критичний, досягне 15 тис км.

Крім того, в РГК вважають головною проблемою опалювального сезону 2019/2020 збільшення частки зношених до критичного рівня газопроводів та аварійного обладнання газорегуляторних.

У компанії відзначають, що за 4 роки, які пройшли з тих пір, як НКРЕКП в останній раз переглядала тарифи для операторів ГРС, загальна сума збитків у галузі перевищить 20 млрд гривень.

"У зв'язку з цим група компаній РГК відзначає необхідність таких кроків з боку НКРЕКП: довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня; компенсувати операторів ГРС понесені збитки; затвердити нову модель тарифу на розподіл, що передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРС протягом усього року", - підкреслює РГК.

Як повідомляли Українські Новини, РГК звинувачує "Нафтогаз" в спробі доведення до банкрутства облгазів.

Також облгази мають намір оскаржувати результати перевірок НКРЕКП щодо приведення обсягів газу до стандартних умов для побутових споживачів.