підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
ONLINE
16.09.19 11:00 Круглый стол: "Контрабанда на рынке бытовой техники и электроники - разрушающее воздействие на отрасль, экономику страны и конечного потребителя"

16 вересня 2019, понеділок, 12:00 7
Економіка 2019-09-16T12:30:02+03:00
Українські Новини
РГК заявляє про 20 млрд гривень збитків через занижений тариф на розподіл газу

РГК заявляє про 20 млрд гривень збитків через занижений тариф на розподіл газу

Регіональна газова компанія РГК
Регіональна газова компанія РГК

Регіональна газова компанія (РГК) заявляє про отримання збитків операторами газорозподільних систем (ГРС) в розмірі 20 млрд гривень за заниженого тарифу на розподіл газу, встановленого Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це йдеться в повідомленні РГК, передають Українські Новини.

"З-за неадекватних тарифів на розподіл газу збиток операторів ГРС групи компаній РГК в поточному році досягнуть 6,5 млрд гривень. Це на 30%

більше, ніж у 2018 році. Спровокований НКРЕКП фінансова криза призведе до того, що в наступному опалювальному сезоні вже близько 5 тис. газорегуляторних пунктів опиняться в аварійному стані", - йдеться в ньому.

Також зазначається, що протяжність газопроводів, технічний стан яких оцінюється як критичний, досягне 15 тис км.

Крім того, в РГК вважають головною проблемою опалювального сезону 2019/2020 збільшення частки зношених до критичного рівня газопроводів та аварійного обладнання газорегуляторних.

У компанії відзначають, що за 4 роки, які пройшли з тих пір, як НКРЕКП в останній раз переглядала тарифи для операторів ГРС, загальна сума збитків у галузі перевищить 20 млрд гривень.

"У зв'язку з цим група компаній РГК відзначає необхідність таких кроків з боку НКРЕКП: довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня; компенсувати операторів ГРС понесені збитки; затвердити нову модель тарифу на розподіл, що передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРС протягом усього року", - підкреслює РГК.

Як повідомляли Українські Новини, РГК звинувачує "Нафтогаз" в спробі доведення до банкрутства облгазів.

Також облгази мають намір оскаржувати результати перевірок НКРЕКП щодо приведення обсягів газу до стандартних умов для побутових споживачів.

Більше новин про: НКРЕКП РГК Регіональна газова компанія

Архів
Новини
Верховна Рада готова відкрити доступ приватним компаніям до ракетно-космічної галузі 12:11
Рада має намір 20 вересня прийняти до розгляду проект держбюджету-2020 12:08
РГК заявляє про 20 млрд гривень збитків через занижений тариф на розподіл газу 12:00
Виробництво м'яса збільшилося майже на 10%: у лідерах Волинь та Вінничина 11:29
Проект річкового шляху Балтика - Чорне море буде коштувати в 2,5 рази дорожче розширення Панамського каналу, - експерт 11:07
більше новин
Труханов зустрівся з мером Лондона 19:31
Верховна Рада готова відкрити доступ приватним компаніям до ракетно-космічної галузі 12:11
Коломойський блокує приватизацію "Центренерго", - Кушнірук 11:54
Для залучення інвестицій в Україну потрібні нові програми, - ЗМІ 08:09
Незважаючи на посуху, "Укрлендфармінг" розраховує на хороший урожай ріпаку 10:36
більше новин
Дружина нового губернатора Дніпровщини має паспорт РФ 13:05
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
На марші рівності в Харкові ультраправі напали на поліцію і намагалися зірвати акцію 20:53
Представилися працівниками спецслужб: у Польщі у справі про контрабанду бурштину затримали українців 10:35
Зеленський може і невисокого зросту, але дуже сильний фізично, - Пристайко про "нормандський формат" 21:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok