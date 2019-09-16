Доба в ООС: окупанти 16 разів порушили тишу, є поранений

За минулу добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню, обійшлося без втрат.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил

Так, 15 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї,"- скахано в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "СХІД" противник здійснив 11 обстрілу позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- тричі поблизу Новогнатівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї;

- поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

- неподалік Красногорівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

- поблизу Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета;

- неподалік Пищевика – зі стрілецької зброї;

- поблизу Мар’їнки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з автоматичного гранатомета;

- в районі Зайцевого та поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з боку сил ООС не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці з гранатометів різних систем та стрілецької зброї 2 рази порушили режим припинення вогню поблизу Пищевика та неподалік Луганського.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 22 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в п'ятницю, 13 вересня, 8 українських військовослужбовців були поранені.

Тим часом бойовики відмовилися гарантувати безпеку для відновлення мосту у Станиці Луганській.

Бойовики 5 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) у суботу, 14 вересня, 8 українських військовослужбовців поранені, один загинув під час виконання бойового завдання.