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14 сентября 2019, суббота, 20:36 1031
Силовые структуры 2019-09-14T21:30:02+03:00
Українські Новини
Боевики стреляют из запрещенного оружия: погиб военный и еще 8 ранены

Боевики стреляют из запрещенного оружия: погиб военный и еще 8 ранены

Война на Донбассе.
Война на Донбассе.

Боевики 5 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 14 сентября, 8 украинских военнослужащих ранены, один погиб во время выполнения боевого задания.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими соглашениями" калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций ООС: неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевская - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Новолуганское по направлению Доломитный - из миномета калибра 120 мм; вблизи Новотошковское по направлению Донецкого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета; дважды в районе Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 22 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 13 сентября, 8 украинских военнослужащих были ранены.

Тем временем боевики отказались гарантировать безопасность для восстановления моста в Станице Луганской.

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