Ситуация в ООС обострилась: восемь военных ранены оккупантами за сутки

Боевики 22 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 13 сентября, 8 украинских военнослужащих ранены.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.\r\n"За минувшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - говорится в нем.\r\n13 сентября боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня.\r\nПротивник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных видов оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм, также из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.\r\nС начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".\r\nПротивник совершил обстрел позиций Объединенных сил возле Новолуганского из миномета калибра 120 мм.\r\nКак сообщали Українськi Новини, вчера вечером сообщалось о шести раненых военных.\r\nТем временем боевики отказались гарантировать безопасность для восстановления моста в Станице Луганской.