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14 сентября 2019, суббота, 11:31 26
Силовые структуры 2019-09-14T11:37:39+03:00
Українські Новини
Ситуация в ООС обострилась: восемь военных ранены оккупантами за сутки

Ситуация в ООС обострилась: восемь военных ранены оккупантами за сутки

ООС.
ООС.

Боевики 22 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 13 сентября, 8 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

"За минувшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - говорится в нем.

13 сентября боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных видов оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм, также из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Противник совершил обстрел позиций Объединенных сил возле Новолуганского из миномета калибра 120 мм.

Как сообщали Українськi Новини, вчера вечером сообщалось о шести раненых военных.

Тем временем боевики отказались гарантировать безопасность для восстановления моста в Станице Луганской.

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