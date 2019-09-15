Кабмін планує змінити керівництво Фонду державного майна

Кабінет Міністрів прогнозує зміну керівництва Фонду державного майна (ФДМ).Про це в ході брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини."Ми плануємо змінити керівництво ФДМ і ми очікуємо, що нове керівництво протягом двох тижнів надасть нам реалістичний і конкретний план того, що планується до приватизації", - сказав він.Гончарук зазначив, що Кабмін хоче прогнозувати надходження до держбюджету від приватизації, ґрунтуючись на реальному плані, який буде підтриманий парламентом.У вересні 2017 року Кабінет Міністрів припинив повноваження виконуючого обов'язки голови Фонду державного майна Дмитра Парфененка і поклав його обов'язки на Віталія Трубарова.Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводили обшуки в приміщенні Фонду державного майна у Києві.Також у ФДМ не змогли пояснити, як рахували зростання бюджетних надходжень від схеми, названої в ЗМІ "корупційною".\r\nКрім того, активісти заблокували вхід до Фонду держмайна: вимагали відставки Трубарова.