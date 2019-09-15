Кабмін планує змінити керівництво Фонду державного майна

Кабінет Міністрів прогнозує зміну керівництва Фонду державного майна (ФДМ).

Про це в ході брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.



"Ми плануємо змінити керівництво ФДМ і ми очікуємо, що нове керівництво протягом двох тижнів надасть нам реалістичний і конкретний план того, що планується до приватизації", - сказав він.



Гончарук зазначив, що Кабмін хоче прогнозувати надходження до держбюджету від приватизації, ґрунтуючись на реальному плані, який буде підтриманий парламентом.



У вересні 2017 року Кабінет Міністрів припинив повноваження виконуючого обов'язки голови Фонду державного майна Дмитра Парфененка і поклав його обов'язки на Віталія Трубарова.



Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводили обшуки в приміщенні Фонду державного майна у Києві.



Також у ФДМ не змогли пояснити, як рахували зростання бюджетних надходжень від схеми, названої в ЗМІ "корупційною".

Крім того, активісти заблокували вхід до Фонду держмайна: вимагали відставки Трубарова.