підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
15 вересня 2019, неділя, 18:44 6
Кабмін 2019-09-15T19:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін планує змінити керівництво Фонду державного майна

Кабмін планує змінити керівництво Фонду державного майна

ФДМ. Фото: Delo.ua
ФДМ. Фото: Delo.ua

Кабінет Міністрів прогнозує зміну керівництва Фонду державного майна (ФДМ).

Про це в ході брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"Ми плануємо змінити керівництво ФДМ і ми очікуємо, що нове керівництво протягом двох тижнів надасть нам реалістичний і конкретний план того, що планується до приватизації", - сказав він.

Гончарук зазначив, що Кабмін хоче прогнозувати надходження до держбюджету від приватизації, ґрунтуючись на реальному плані, який буде підтриманий парламентом.

У вересні 2017 року Кабінет Міністрів припинив повноваження виконуючого обов'язки голови Фонду державного майна Дмитра Парфененка і поклав його обов'язки на Віталія Трубарова.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводили обшуки в приміщенні Фонду державного майна у Києві.

Також у ФДМ не змогли пояснити, як рахували зростання бюджетних надходжень від схеми, названої в ЗМІ "корупційною".

Крім того, активісти заблокували вхід до Фонду держмайна: вимагали відставки Трубарова.

Більше новин про: Кабмін ФДМ Зміна керівництва

Архів
Новини
Кабмін планує змінити керівництво Фонду державного майна 18:44
Кабмін вніс у Раду проект держбюджету-2020 18:25
Проект держбюджету-2020 передбачає збільшення фінансування освіти на 7,7 млрд гривень 18:01
У проекті держбюджету на 2020 рік закладено 108 млрд гривень на охорону здоров'я 17:41
Кабмін не має наміру підвищувати податки в 2020 17:12
більше новин
Бондаренко призначений губернатором Дніпропетрощини: що про нього відомо 12:23
Коломойський завдає мільярдних збитків держпідприємству "Центренерго", - Корольчук 12:05
Масштабний збій у системі Приватбанку триває: де не працюють термінали і банкомати 11:54
Труханов зустрівся з мером Лондона 19:31
Коломойський блокує приватизацію "Центренерго", - Кушнірук 11:54
більше новин
Дружина нового губернатора Дніпровщини має паспорт РФ 13:05
Коломойський завдає мільярдних збитків держпідприємству "Центренерго", - Корольчук 12:05
Бондаренко призначений губернатором Дніпропетрощини: що про нього відомо 12:23
Пенсії. Фото:
Пенсійний фонд у смартфоні запустили: українці незабаром зможуть оформити "Е-пенсію" 09:59
Росія - найбільший сусід України, з яким треба співіснувати, - Гончарук 10:24
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok