НАБУ и СБУ проводят обыски в ФГИ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в здании Фонда государственного имущества (ФГИ) в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.\r\nСледственные действия санкционированы судом и проводятся в рамках дела по факту коррупции.\r\nДругая информация отсутствует.\r\nКак сообщали Українськi Новини, вице-премьер-министр Павел Розенко опровергает информацию о задержании исполняющего обязанности председателя ФГИ Виталия Трубарова.\r\n6 сентября 2017 года Кабинет Министров прекратил полномочия исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Парфененко и утвердил на должность врио председателя Виталия Трубарова.\r\nНапомним также, что в ФГИ не смогли пояснить, как считали рост бюджетных поступлений от схемы, названной в СМИ "коррупционной".\r\nТакже ранее активисты заблокировали вход в Фонд госимущества: требуют отставки Трубарова.