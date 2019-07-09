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09 июля 2019, вторник, 17:18 75
Силовые структуры 2019-07-09T17:18:29+03:00
Українські Новини
НАБУ и СБУ проводят обыски в ФГИ

НАБУ и СБУ проводят обыски в ФГИ

ФГИ. Фото: Delo.ua
ФГИ. Фото: Delo.ua

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в здании Фонда государственного имущества (ФГИ) в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

Следственные действия санкционированы судом и проводятся в рамках дела по факту коррупции.

Другая информация отсутствует.

Как сообщали Українськi Новини, вице-премьер-министр Павел Розенко опровергает информацию о задержании исполняющего обязанности председателя ФГИ Виталия Трубарова.

6 сентября 2017 года Кабинет Министров прекратил полномочия исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Парфененко и утвердил на должность врио председателя Виталия Трубарова.

Напомним также, что в ФГИ не смогли пояснить, как считали рост бюджетных поступлений от схемы, названной в СМИ "коррупционной".

Также ранее активисты заблокировали вход в Фонд госимущества: требуют отставки Трубарова.

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