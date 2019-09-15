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15 вересня 2019, неділя, 18:01 5
Кабмін 2019-09-15T18:15:01+03:00
Українські Новини
Проект держбюджету-2020 передбачає збільшення фінансування освіти на 7,7 млрд гривень

Проект держбюджету-2020 передбачає збільшення фінансування освіти на 7,7 млрд гривень

Школярі. Фото: pixabay
Школярі. Фото: pixabay

Проект державного бюджету на 2020 рік передбачає збільшення фінансування освіти на 7,7 млрд гривень до 136,4 млрд гривень.

Про це на презентації проекту держбюджету сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, передають Українські Новини.

"І освітня субвенція, і те, що стосується підтримки нової української школи, початкові класи, - повністю профінансовані будуть", - сказала міністр.

При цьому Маркарова зазначила, що під час розгляду проекту держбюджету Верховною Радою до 2-го читання Кабінет Міністрів спільно з Мінфіном і парламентом мали намір додатково провести дискусії про ефективність державного замовлення і всіх рівнів освіти.

Відзначається також, що в бюджеті вперше передбачені кошти на розвиток закладів вищої освіти в розмірі 0,3 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив проект державного бюджету на 2020 рік.

Проект держбюджету-2020 передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.

Також проект державного бюджету на 2020 рік передбачає загальні витрати на охорону здоров'я 108 млрд гривень.

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