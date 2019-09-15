підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
15 вересня 2019, неділя, 16:35 11
Кабмін 2019-09-15T17:30:01+03:00
Українські Новини
У 2020 році на оборону країни передбачено більше грошей

У 2020 році на оборону країни передбачено більше грошей

ООС. Фото: facebook/pressjfo
ООС. Фото: facebook/pressjfo

Проект державного бюджету на 2020 рік передбачає витрати на оборону в розмірі 245,8 млрд гривень.

Про це в ході брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"Витрати на національну безпеку і оборону становитимуть 245,8 млрд гривень", - сказав він.

Наголошується, що це на 16,1%, або на 33,8 млрд гривень, більше, ніж було виділено в 2019 році.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проект державного бюджету на 2020 рік.

Доходи держбюджету на наступний рік з трансфертами передбачені в 1 079,5 млрд гривень, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд гривень.

Витрати держбюджету передбачені на рівні 1 170 млрд гривень.

Зазначається, що мета боргової політики на наступний рік – забезпечити скорочення відношення держборгу до ВВП до рівня 46,7% ВВП на кінець наступного року.

Це планується досягти завдяки скороченню дефіциту держбюджету до 2,09% ВВП в наступному році.

Платежі за держборгом у 2020 році передбачено: обслуговування держборгу – 145,2 млрд гривень, погашення – 292,9 млрд гривень.Крім того, проект держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.

Більше новин про: Кабмін обороноздатність Держбюджет-2020

Архів
Новини
Кабмін вніс у Раду проект держбюджету-2020 18:25
Проект держбюджету-2020 передбачає збільшення фінансування освіти на 7,7 млрд гривень 18:01
У проекті держбюджету на 2020 рік закладено 108 млрд гривень на охорону здоров'я 17:41
Кабмін не має наміру підвищувати податки в 2020 17:12
У 2020 році на оборону країни передбачено більше грошей 16:35
більше новин
Бондаренко призначений губернатором Дніпропетрощини: що про нього відомо 12:23
Коломойський завдає мільярдних збитків держпідприємству "Центренерго", - Корольчук 12:05
Масштабний збій у системі Приватбанку триває: де не працюють термінали і банкомати 11:54
Труханов зустрівся з мером Лондона 19:31
Коломойський блокує приватизацію "Центренерго", - Кушнірук 11:54
більше новин
Дружина нового губернатора Дніпровщини має паспорт РФ 13:05
Коломойський завдає мільярдних збитків держпідприємству "Центренерго", - Корольчук 12:05
Бондаренко призначений губернатором Дніпропетрощини: що про нього відомо 12:23
Пенсії. Фото:
Пенсійний фонд у смартфоні запустили: українці незабаром зможуть оформити "Е-пенсію" 09:59
Росія - найбільший сусід України, з яким треба співіснувати, - Гончарук 10:24
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok