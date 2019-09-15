У 2020 році на оборону країни передбачено більше грошей

Проект державного бюджету на 2020 рік передбачає витрати на оборону в розмірі 245,8 млрд гривень.

Про це в ході брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.



"Витрати на національну безпеку і оборону становитимуть 245,8 млрд гривень", - сказав він.



Наголошується, що це на 16,1%, або на 33,8 млрд гривень, більше, ніж було виділено в 2019 році.



Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проект державного бюджету на 2020 рік.



Доходи держбюджету на наступний рік з трансфертами передбачені в 1 079,5 млрд гривень, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд гривень.



Витрати держбюджету передбачені на рівні 1 170 млрд гривень.



Зазначається, що мета боргової політики на наступний рік – забезпечити скорочення відношення держборгу до ВВП до рівня 46,7% ВВП на кінець наступного року.



Це планується досягти завдяки скороченню дефіциту держбюджету до 2,09% ВВП в наступному році.



Платежі за держборгом у 2020 році передбачено: обслуговування держборгу – 145,2 млрд гривень, погашення – 292,9 млрд гривень.Крім того, проект держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.