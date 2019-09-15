Місцями похолодає до +2 і пройдуть дощі: прогноз погоди в Україні на 16 вересня

16 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень та увечері місцями дощ, вітер південно-західний, 7-12 м\/с, місцями пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +18...+25 градусів.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +2...+7 градусів, вдень +10...+15 градусів.\r\nУ Моршині вночі без опадів, ввечері і вдень місцями дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +19...+21 градус.\r\nУ Трускавці вночі без опадів, ввечері і вдень місцями дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nУ Сваляві без опадів, температура вночі +9...+10 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +18...+23 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +18...+24 градуси.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +19...+25 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +22...+28 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\n15 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+23 градуси; у Дніпрі біля Києва +19 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після того, як в Україну почала приходити кліматична осінь, 15 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +18...+20 градусів.\r\nРаніше з'явився прогноз погоди на перший місяць осені.