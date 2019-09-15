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15 вересня 2019, неділя, 13:47 3
Життя 2019-09-15T13:50:12+03:00
Українські Новини
Місцями похолодає до +2 і пройдуть дощі: прогноз погоди в Україні на 16 вересня

Місцями похолодає до +2 і пройдуть дощі: прогноз погоди в Україні на 16 вересня

Осінні Карпати
Осінні Карпати

16 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень та увечері місцями дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +18...+25 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +2...+7 градусів, вдень +10...+15 градусів.

У Моршині вночі без опадів, ввечері і вдень місцями дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Трускавці вночі без опадів, ввечері і вдень місцями дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +9...+10 градусів, вдень +21...+23 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +18...+24 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +19...+25 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +22...+28 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +23...+28 градусів.

15 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+23 градуси; у Дніпрі біля Києва +19 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як в Україну почала приходити кліматична осінь, 15 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Раніше з'явився прогноз погоди на перший місяць осені.

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