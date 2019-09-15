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15 вересня 2019, неділя, 11:01 15
Силові структури 2019-09-15T14:00:02+03:00
Українські Новини
Українські моряки пройшли навчання в США для служби на катерах Island

Українські моряки пройшли навчання в США для служби на катерах Island

Українські моряки в США. Фото: посольство України в США/Твіттер
Українські моряки в США. Фото: посольство України в США/Твіттер

Вчора, 14 вересня, українські моряки в США завершили підготовку для служби на катерах класу Island. Про це повідомляє прес-служба посольства України в США.

Так, повідомляється, що підготовку до служби пройшли 32 моряка.

Українські моряки в США. Фото: посольство України в США/ТвіттерУкраїнські моряки в США. Фото: посольство України в США/Твіттер

"Тепер кораблі "Слов'янськ" і "Старобільськ" разом з екіпажами готові посилити спроможності ВМС України щодо захисту морської безпеки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, абордажні групи 73 морського центру спеціального призначення Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ показали, як відпрацьовують захоплення суден у відкритому морі. Під час тренувань захоплення судна здійснювалося повітряним шляхом з різних висот системою "Канат" і водним шляхом на швидкісних катерах.

Раніше в Одесу з'їхалися десятки міжнародних кораблів і сотні військових на "Сі Бриз-2019". Всього в навчаннях планували взяти участь близько 30 кораблів, 30 авіаційних апаратів і понад 900 чоловік особового складу, з яких 10 катерів Морської охорони, вертольоти, 2 літака прикордонної авіації і близько 200 осіб персоналу Державної прикордонної служби.

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