Представилися працівниками спецслужб: у Польщі у справі про контрабанду бурштину затримали українців

Затримання українців у справі про контрабанду в Польщі. Фото: ZYCIE.PL

Затримання українців у справі про контрабанду в Польщі. Фото: ZYCIE.PL

В Польщі у справі про контрабанду великої кількості бурштину з України були затримані шість осіб, серед яких двоє громадян України, які називають себе співробітниками українських спецслужб. Про це повідомляє прес-служба Центрального Антикорупційного бюро Польщі.

Так, повідомляється, що затримання провели 13 вересня у Варшаві.

В рамках спецоперації у боротьбі з контрабандою бурштину у Польщі затримали 6 осіб, у т. ч. двох громадян України, які стверджують, що є співробітниками українських спецслужб.

"Спецоперація, проведена Центробанком, стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані у цій справі матеріали будуть направлені в Національну прокуратуру", - йдеться в повідомленні.

За даними Zaxid.net з посиланням на RMF.fm, підозрюваних затримали в одному з ресторанів близько 18:00, крім українців затримали громадянин Польщі.

Також відомо, що при затриманні нібито використовували шумові гранати.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонує садити у в'язницю за незаконний видобуток бурштину: законопроект.

Також Зеленський доручив вжити закон про легалізацію видобутку бурштину до грудня.