Представилися працівниками спецслужб: у Польщі у справі про контрабанду бурштину затримали українців

В Польщі у справі про контрабанду великої кількості бурштину з України були затримані шість осіб, серед яких двоє громадян України, які називають себе співробітниками українських спецслужб. Про це повідомляє прес-служба Центрального Антикорупційного бюро Польщі.\r\nТак, повідомляється, що затримання провели 13 вересня у Варшаві.\r\nВ рамках спецоперації у боротьбі з контрабандою бурштину у Польщі затримали 6 осіб, у т. ч. двох громадян України, які стверджують, що є співробітниками українських спецслужб. \r\n"Спецоперація, проведена Центробанком, стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані у цій справі матеріали будуть направлені в Національну прокуратуру", - йдеться в повідомленні.\r\nЗа даними Zaxid.net з посиланням на RMF.fm, підозрюваних затримали в одному з ресторанів близько 18:00, крім українців затримали громадянин Польщі.\r\nТакож відомо, що при затриманні нібито використовували шумові гранати.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонує садити у в'язницю за незаконний видобуток бурштину: законопроект.\r\nТакож Зеленський доручив вжити закон про легалізацію видобутку бурштину до грудня.