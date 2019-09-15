підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
15 вересня 2019, неділя, 08:26 7
Події 2019-09-15T09:15:01+03:00
Українські Новини
У Рівненській області на сміттєзвалищі гасять масштабну пожежу

У Рівненській області на сміттєзвалищі гасять масштабну пожежу

Вчора ввечері, 14 вересня, у Рівненській області на звалищі розпочалася масштабна пожежа біля села Бармаки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"З 19:30 понад 20 рятувальників із залученням рятувальної спецтехніки намагаються повністю ліквідувати пожежу на звалищі. Станом на 22:10 площа пожежі істотно зменшилася. Дим від вогню у напрямку Рівного не йде", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Так, повідомляється, що жертв і постраждалих немає.

"Дуже ускладнює роботу рятувальників сильне задимлення. У осередку пожежі практично нічим дихати, тому пожежники працюють в апаратах захисту органів дихання і зору. Також позначається значне пожежне навантаження і велика кількість горючих матеріалів, що знаходяться на полігоні побутових відходів. На місці пожежі також практично відсутнє водопостачання", - додали в ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, в Миколаївській області не могли загасити сміттєзвалище.

Раніше в Чернівецькій області спалахнула пожежа на сміттєзвалищі.

Також горіло сміття на величезному заводі з його сортування в селі під Києвом.

Більше новин про: пожежа сміттєзвалище Пожежа на сміттєзвалищі

Архів
Новини
За тиждень долар обвалився на 37 копійок та знизився нижче 25 UAH/USD 08:51
У Рівненській області на сміттєзвалищі гасять масштабну пожежу 08:26
Україна готується укласти договір з МВФ про нову кредитну програму на $5 млрд, - Bloomberg 08:00
Сьогодні метро обмежить роботу на трьох станціях: на яких і чому 06:00
Учні та дорослі отруїлися в шкільній їдальні на Вінниччині 23:59
більше новин
Монополії Коломойського не буде, – Зеленський 13:12
Бондаренко призначений губернатором Дніпропетрощини: що про нього відомо 12:23
Лавренюк чіпляється за представників минулої влади, щоб залишитися при посаді, - Лещенко 12:43
"Піди проспись!" - депутат Сергій Литвиненко назвав "маячнею хворобливої уяви" звинувачення Ігоря Луценка 10:49
За три роки в Україні відновили проїзну спроможність 10 000 км автодоріг, - Лавренюк 09:59
більше новин
"Піди проспись!" - депутат Сергій Литвиненко назвав "маячнею хворобливої уяви" звинувачення Ігоря Луценка 10:49
Дружина нового губернатора Дніпровщини має паспорт РФ 13:05
Зеленський має намір дати в жовтні першу прес-конференцію, яку обіцяв ще до 100 днів президентства 11:56
Напіввипадковість: "кнопкодави" "Слуги народу" не будуть складати повноваження 14:21
Коломойський завдає мільярдних збитків держпідприємству "Центренерго", - Корольчук 12:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok