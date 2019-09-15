У Рівненській області на сміттєзвалищі гасять масштабну пожежу

Вчора ввечері, 14 вересня, у Рівненській області на звалищі розпочалася масштабна пожежа біля села Бармаки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.\r\n"З 19:30 понад 20 рятувальників із залученням рятувальної спецтехніки намагаються повністю ліквідувати пожежу на звалищі. Станом на 22:10 площа пожежі істотно зменшилася. Дим від вогню у напрямку Рівного не йде", - йдеться в повідомленні ДСНС.\r\nТак, повідомляється, що жертв і постраждалих немає.\r\n"Дуже ускладнює роботу рятувальників сильне задимлення. У осередку пожежі практично нічим дихати, тому пожежники працюють в апаратах захисту органів дихання і зору. Також позначається значне пожежне навантаження і велика кількість горючих матеріалів, що знаходяться на полігоні побутових відходів. На місці пожежі також практично відсутнє водопостачання", - додали в ДСНС.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Миколаївській області не могли загасити сміттєзвалище.\r\nРаніше в Чернівецькій області спалахнула пожежа на сміттєзвалищі.\r\nТакож горіло сміття на величезному заводі з його сортування в селі під Києвом.