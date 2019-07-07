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07 июля 2019, воскресенье, 21:38 191
Происшествия 2019-07-07T21:38:45+03:00
Українські Новини
В Николаевской области не могут потушить мусорную свалку

В Николаевской области не могут потушить мусорную свалку

В Николаевской области возле села Луговое второй день горит мусорная свалка. Об этом сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Николаевской области.

"6 июля в 16:30 поступило сообщение о пожаре на территории полигона твердых бытовых отходов КП ДОЗ "Причерноморье" Березанского района (возле с. Луговое). Тление и открытое горение распространилось на площадь 1 га. Причиной пожара стало нарушение регламента захоронения отходов. В 19:00 пожар локализован", – говорится в сообщении.

По состоянию на утро 7 июля продолжается тление отходов.

"Осуществляется "проливка", но из-за отсутствия на коммунальном предприятии исправной тяжелой техники затягивается окончательная ликвидация пожара. Сейчас руководителями районного совета и объекта решается вопрос привлечения бульдозера и тракторов", – добавили спасатели.

Как сообщали Українські Новини, в Черновицкой области вспыхнул пожар на мусорной свалке.

Ранее в Житомирской области горела свалка.

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