Мусор горит на огромном заводе по его сортировке в селе под Киевом

Мусор на площади 1,5 га горит на территории мусоросортировочного завода в селе Демидов Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, передают Українськi Новини.

"5 сентября в 8:37 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании мусора на открытой территории в с. Демидов", - сказано в нем.

Специалисты установили, что мусор горит на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками.

На данный момент к тушению привлечено 11 человек личного состава, 3 единицы техники, 1 трактор и 2 самосвала по 20 тонн.

Продолжается ликвидация пожара.

Пожар на свалке. Фото: ГосЧС Киевской области

Как сообщали Українськi Новини, в Херсоне всю ночь тушили пожар на свалке. Также возле аэропорта "Борисполь" девять часов тушили пожар на свалке.

Ранее на свалке в Грибовичах снова загорелся мусор, а под Киевом произошел пожар на мусоросвалке.