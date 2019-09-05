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05 сентября 2019, четверг, 16:11 230
Происшествия 2019-09-05T16:18:40+03:00
Українські Новини
Мусор горит на огромном заводе по его сортировке в селе под Киевом

Мусор горит на огромном заводе по его сортировке в селе под Киевом

Пожар на свалке. Фото: ГосЧС Киевской области
Пожар на свалке. Фото: ГосЧС Киевской области

Мусор на площади 1,5 га горит на территории мусоросортировочного завода в селе Демидов Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, передают Українськi Новини.

"5 сентября в 8:37 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании мусора на открытой территории в с. Демидов", - сказано в нем.

Специалисты установили, что мусор горит на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками.

На данный момент к тушению привлечено 11 человек личного состава, 3 единицы техники, 1 трактор и 2 самосвала по 20 тонн.

Продолжается ликвидация пожара.

Пожар на свалке. Фото: ГосЧС Киевской областиПожар на свалке. Фото: ГосЧС Киевской области

Как сообщали Українськi Новини, в Херсоне всю ночь тушили пожар на свалке. Также возле аэропорта "Борисполь" девять часов тушили пожар на свалке.

Ранее на свалке в Грибовичах снова загорелся мусор, а под Киевом произошел пожар на мусоросвалке.

Больше новостей о: Мусор Мусоросвалка Пожар на свалке Пожар в Киевской области

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