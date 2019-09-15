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15 вересня 2019, неділя, 08:00 10
Економіка 2019-09-15T09:00:02+03:00
Українські Новини
Україна готується укласти договір з МВФ про нову кредитну програму на $5 млрд, - Bloomberg

Україна готується укласти договір з МВФ про нову кредитну програму на $5 млрд, - Bloomberg

Міжнародний валютний фонд. Фото: UTMAG
Міжнародний валютний фонд. Фото: UTMAG

Україна готується укласти договір з Міжнародним валютним фондом на три роки про надання кредитної допомоги в розмірі 5 млрд доларів США. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, "обізнані в цьому питанні".

"Розширена програма запозичення коштів Фонду замінить короткострокову програму, яка допомогла Україні пережити складний період президентських і парламентських виборів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кредитна програма можливо буде розрахована на три роки, і переговори з цього питання тривають.

За даними Радіо Свобода, директор з комунікацій МВФ Джеррі Райс 12 вересня на брифінгу у Вашингтоні підкреслив, що боротьба з корупцією буде ключовим компонентом будь нової кредитної програми, яку Київ отримає від Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляли Українські Новини, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула в Україну для зустрічей із владою.

Раніше, в жовтні 2018 року, Україна і МВФ домовилися про нову програму stand by. 4 вересня Україна виплатила останній платіж МВФ за програмою stand by.

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