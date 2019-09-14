Перемогти пухлину Заворотнюк неможливо: прогноз нейрохірурга та можлива причина хвороби актриси

Нейрохірург, співробітник російського Центру радіохірургії НДІ імені Скліфосовського В'ячеслав Рак, який спеціалізується на захворюваннях головного мозку, пояснив, у чому складнощі стану актриси Анастасії Заворотнюк, у якої діагностовано рак мозку останньої стадії, повідомляє rg.ru.

За повідомленнями ЗМІ, артистка частково паралізована.

Як пояснив Рак, при такому захворюванні, як у Заворотнюк, рідко використовується оперативне втручання, частіше це "комбінована терапія, хіміотерапія, променева". Тільки так можна продовжити життя пацієнта.

При цьому доктор Рак дає найневтішніший прогноз: перемогти пухлину вже практично неможливо і "п'ятирічне життя складає лічені відсотки".

В даному випадку мова йде про гліобластому - "одну з найпідступніших і агресивних пухлин головного мозку". Тієї, яка вбила Жанну Фріске і Дмитра Хворостовського. А те, що пацієнт перебуває в комі і його паралізувало, означає, що пухлина "проросла в критично значимі для людини структури мозку, і можуть допомогти тільки медикаменти".

Раніше Андрій Разін, творець "Ласкового мая", припустив, що причина страшної недуги Заворотнюк - вжиті нею процедури омолодження стовбуровими клітинами. Чи так це - експерт дати однозначну відповідь не готовий. Оскільки причини виникнення гліобластоми досі невідомі.

"Щоб з упевненістю говорити про такий взаємозв'язок, потрібні клінічні дослідження - вони поки ще не проводилися. Тому що введення додаткових факторів росту, які застосовуються в різних процедури омолодження, можуть сприяти розвитку новоутворень", - говорить фахівець.

Як повідомляли Українські Новини, зірка серіалів "Дика троянда" і "Багаті теж плачуть" померла після 3-річної боротьби з раком.

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