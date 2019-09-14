Ви хочете, щоб я видав державні таємниці? - Пристайко розлютився через питання про переговори з Росією

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко відмовився відповідати на питання про те, чи можливі переговори України безпосередньо з лідерами самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" або винятково з Росією, оскільки дана інформація є державним секретом після того, як Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можливі виключно після виводу російських військ.\r\nПро це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.\r\n"Ви хочете, щоб я вам прямо всі наші державні секрети видав просто тому, що ви запитали. Це ваша робота. А я, як дипломат, маю десять разів подумати перед тим, як нічого не сказати. Так ми це робимо", - заявив Пристайко.\r\nПісля цього Пристайко вирішив уточнити присутнім про "формулу Штайнмаєра", хоча відповідне питання не звучало.\r\nЗ його слів, вона передбачає виключно набуття чинності законодавством про особливий статус Донбасу на постійній основі тільки після проведення там виборів, визнаних Організацією з безпеки і співробітництва в Європі.\r\n"Я не кажу, що я за вибори під дулами автоматів, і не кажу, коли має піти Росія", - сказав він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Пристайко заявив, що миротворчої місії в "мінських домовленостях" немає.\r\nТим часом Росія відмовилася від зустрічі "нормандської четвірки" у вересні.