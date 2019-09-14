Ви хочете, щоб я видав державні таємниці? - Пристайко розлютився через питання про переговори з Росією

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко відмовився відповідати на питання про те, чи можливі переговори України безпосередньо з лідерами самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" або винятково з Росією, оскільки дана інформація є державним секретом після того, як Президент Володимир Зеленський заявив, що в ибори на окупованих територіях Донбасу можливі виключно після виводу російських військ

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ви хочете, щоб я вам прямо всі наші державні секрети видав просто тому, що ви запитали. Це ваша робота. А я, як дипломат, маю десять разів подумати перед тим, як нічого не сказати. Так ми це робимо", - заявив Пристайко.

Після цього Пристайко вирішив уточнити присутнім про "формулу Штайнмаєра", хоча відповідне питання не звучало.

З його слів, вона передбачає виключно набуття чинності законодавством про особливий статус Донбасу на постійній основі тільки після проведення там виборів, визнаних Організацією з безпеки і співробітництва в Європі.

"Я не кажу, що я за вибори під дулами автоматів, і не кажу, коли має піти Росія", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Пристайко заявив, що миротворчої місії в "мінських домовленостях" немає.

Тим часом Росія відмовилася від зустрічі "нормандської четвірки" у вересні.