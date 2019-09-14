Під час обшуку в банку, де Порошенко зняв $34 млн готівкою, вилучили сервер, - Портнов

У п'ятницю, 13 вересня в ході обшуку в Міжнародному інвестиційному банку правоохоронці знайшли та вилучили докази, що підтверджують зняття екс-президентом Петром Порошенком величезної суми готівкових доларів.\r\nПро це написав на своїй сторінці в Facebook колишній перший заступник глави Адміністрації Президента, юрист Андрій Портнов.\r\nЗа словами Портнова, серед вилучених предметів числяться сервер, касові ордери та інші платіжні документи.\r\n"Злі язики стверджують, що вчора під час обшуку в Міжнародному інвестиційному банку, звідки Порошенко в травні-червні цього року виніс 340 кілограм готівкових доларів, слідчі вилучили сервер з відеофайлами, касові ордери, що підтверджують факт зняття 34 млн доларів і всі платіжні документи", - написав він.\r\n\r\nНагадаємо, раніше Портнов заявив, що під час обшуків у прикордонників і диспетчерів аеропорту в Жулянах було знайдено докази незаконного перетину кордону екс-президентом Петром Порошенком під час його польоту на Мальдіви. Тим часом, Портнов опублікував документи, за якими Порошенко зняв у банку $340 млн в останній місяць президентства