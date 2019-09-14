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14 вересня 2019, субота, 17:40 13
Політика 2019-09-14T19:30:01+03:00
Українські Новини
Під час обшуку в банку, де Порошенко зняв $34 млн готівкою, вилучили сервер, - Портнов

Під час обшуку в банку, де Порошенко зняв $34 млн готівкою, вилучили сервер, - Портнов

Петро Порошенко. Скріншот: youtube.com/watch?v=NMYYhATIiYY
Петро Порошенко. Скріншот: youtube.com/watch?v=NMYYhATIiYY

У п'ятницю, 13 вересня в ході обшуку в Міжнародному інвестиційному банку правоохоронці знайшли та вилучили докази, що підтверджують зняття екс-президентом Петром Порошенком величезної суми готівкових доларів.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook колишній перший заступник глави Адміністрації Президента, юрист Андрій Портнов.

За словами Портнова, серед вилучених предметів числяться сервер, касові ордери та інші платіжні документи.

"Злі язики стверджують, що вчора під час обшуку в Міжнародному інвестиційному банку, звідки Порошенко в травні-червні цього року виніс 340 кілограм готівкових доларів, слідчі вилучили сервер з відеофайлами, касові ордери, що підтверджують факт зняття 34 млн доларів і всі платіжні документи", - написав він.

Нагадаємо, раніше Портнов заявив, що під час обшуків у прикордонників і диспетчерів аеропорту в Жулянах було знайдено докази незаконного перетину кордону екс-президентом Петром Порошенком під час його польоту на Мальдіви. Тим часом, Портнов опублікував документи, за якими Порошенко зняв у банку $340 млн в останній місяць президентства

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