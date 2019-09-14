Ситуація в ООС загострилася: вісім військових поранені окупантами за добу

Бойовики 22 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в п'ятницю, 13 вересня, 8 українських військовослужбовців поранені.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС, передають Українські Новини.

"За минулу добу під час виконання бойових завдань вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в ньому.

13 вересня бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених видів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм і 82 мм, також з гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу і стрілецької зброї.

З початку поточної доби бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ".

Противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил біля Новолуганского з міномета калібру 120 мм.

Як повідомляли Українські Новини, вчора ввечері повідомлялося про шість поранених військових.

Тим часом бойовики відмовилися гарантувати безпеку для відновлення мосту у Станиці Луганській.