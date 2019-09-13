В результате вражеских обстрелов ранены 6 военных

Боевики 11 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 13 сентября, 6 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.



"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими соглашениями" калибров оружия, а именно - минометов калибра 82 мм. Также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия", - сказано в нем.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил возле Новотроицкого, Марьинки, Талаковки, Авдеевки, Опытного и Верхнетроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил вблизи Зайцево, Майорска и Новгородского.



В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов 6 военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести.



Как сообщали Українськi Новини, боевики 23 раза обстреляли позиции сил ООС 12 сентября, 1 военный погиб.



Кроме того, боевики 18 раз обстреляли позиции сил ООС 11 сентября, двое погибших, один - тяжело ранен.