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13 вересня 2019, пʼятниця, 22:25 5
Силові структури 2019-09-13T23:00:01+03:00
Українські Новини
В результаті ворожих обстрілів поранено 6 військових

В результаті ворожих обстрілів поранено 6 військових

ООС. Фото: Миноборони України
ООС. Фото: Миноборони України

Бойовики 11 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в п'ятницю, 13 вересня, 6 українських військовослужбовців поранені.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими угодами" калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 82 мм. Також з гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил біля Новотроїцького, Мар'їнки, Талаковки, Авдіївки, Досвідченого і Верхнєтроїцького.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил поблизу Зайцево, Майорська і Новгородського.

Протягом поточної доби в результаті ворожих обстрілів 6 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 23 рази обстріляли позиції сил ООС 12 вересня, 1 військовий загинув.

Крім того, бойовики 18 раз обстріляли позиції сил ООС 11 вересня, двоє загиблих, один - важко поранений.

 

 

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