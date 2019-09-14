Градуси знизяться і "вдарять" дощі: синоптик дала прогноз на вихідні

Обіцяне різке похолодання наздожене Україну на вихідних через холодний атмосферний фронту який розтягнеться над країною і принесе дощі в деякі області.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"14 вересня Україну буде перетинати холодний атмосферний фронт і температура повітря суттєво знизиться", - попередила синоптик.\r\nЗа її словами, протягом 14-15 вересня в західних областях, на півночі, на північному сході і в більшості центральних областей очікується максимально +17...+23 градуси.\r\nПереважно невеликі дощі пройдуть на заході, півночі і в центрі, але до кінця доби 14-го вересня можуть досягти Одеської та Харківської області, а в південній частині і на сході ще утримається суха тепла погода з денною температурою повітря +24...+28 градусів.\r\nДіденко повідомила, що вітер стане вже північно-західним і поривчастим, іноді навіть сильним - до 15-18 м\/с.\r\nПри цьому в суботній ранок у столиці пройде дощ, вдень у суботу прояснить, в неділю - без істотних опадів.\r\n"Однак, оскільки ми опинимося вже в тилу фронту, Київ опиниться в прохолодному повітрі: протягом 14-15 вересня передбачається близько +20 градусів", - уточнила Діденко.\r\nТим не менш, понеділок спробує реабілітуватися теплом і температура досягне +23...+24 градусів, проте вже у вівторок похолодання ще сильніше натисне на столицю: стовпчики термометрів поповзуть вниз, нижче 20 градусів, разом з поривчастим вітром.\r\nКарта: Наталя Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, атмосферний фронт різко змінить погоду в Україні.\r\nТим часом з'явився прогноз погоди на перший місяць осені.