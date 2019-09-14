Градуси знизяться і "вдарять" дощі: синоптик дала прогноз на вихідні

Обіцяне різке похолодання наздожене Україну на вихідних через холодний атмосферний фронту який розтягнеться над країною і принесе дощі в деякі області.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"14 вересня Україну буде перетинати холодний атмосферний фронт і температура повітря суттєво знизиться", - попередила синоптик.

За її словами, протягом 14-15 вересня в західних областях, на півночі, на північному сході і в більшості центральних областей очікується максимально +17...+23 градуси.

Переважно невеликі дощі пройдуть на заході, півночі і в центрі, але до кінця доби 14-го вересня можуть досягти Одеської та Харківської області, а в південній частині і на сході ще утримається суха тепла погода з денною температурою повітря +24...+28 градусів.

Діденко повідомила, що вітер стане вже північно-західним і поривчастим, іноді навіть сильним - до 15-18 м/с.

При цьому в суботній ранок у столиці пройде дощ, вдень у суботу прояснить, в неділю - без істотних опадів.

"Однак, оскільки ми опинимося вже в тилу фронту, Київ опиниться в прохолодному повітрі: протягом 14-15 вересня передбачається близько +20 градусів", - уточнила Діденко.

Тим не менш, понеділок спробує реабілітуватися теплом і температура досягне +23...+24 градусів, проте вже у вівторок похолодання ще сильніше натисне на столицю: стовпчики термометрів поповзуть вниз, нижче 20 градусів, разом з поривчастим вітром.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, атмосферний фронт різко змінить погоду в Україні.

Тим часом з'явився прогноз погоди на перший місяць осені.