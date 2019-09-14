підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
14 вересня 2019, субота, 08:00 8 Документ
Економіка 2019-09-14T10:13:45+03:00
Українські Новини
Зарплата Климпуш-Цинцадзе зросла на 27,5 тис. гривень

Зарплата Климпуш-Цинцадзе зросла на 27,5 тис. гривень

Іванна Климпуш-Цинцадзе
Іванна Климпуш-Цинцадзе

Заробітна плата колишнього віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе за серпень склала 71,3 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Климпуш-Цинцадзе в серпні, склала 71 278 гривень, з них посадовий оклад – 8 267 гривень, надбавка за вислугу років - 992 гривні, надбавка за інтенсивність праці – 7 027 гривень, індексація - 367 гривень, премія – 2 558 гривень, відпускні – 22 779 гривень, компенсація невикористаної відпустки – 29 285 гривень.Сума утриманих податків склала 13 899 гривень.

Фактична сума коштів, отримана Климпуш-Цинцадзе, склала 57 378 гривень.



Як повідомляли Українські Новини, зарплата Климпуш-Цинцадзе за липень склала 43,8 тис. гривень. За червень вона заробила стільки ж.

Тим часом зарплата Климпуш-Цинцадзе в травні склала 46,4 тис. гривень.

Крім того, в 2018 році вона отримала в подарунок від батьків будинок і 2 земельні ділянки в Козині.

Більше новин про: зарплата чиновників Іванна Климпуш-Цинцадзе

Архів
Новини
Україна має намір перейняти прагматичну політику США за прикладом Трампа, - Гончарук 10:11
Росія відмовилася від зустрічі "нормандської четвірки" у вересні, - Пристайко 08:57
Seat намагався перегнати Skoda і злетів на кілька метрів під Києвом 08:40
Київське метро змінить роботу через футбол у неділю 08:13
Зарплата Климпуш-Цинцадзе зросла на 27,5 тис. гривень 08:00 Документ
більше новин
Монополії Коломойського не буде, – Зеленський 13:12
Лавренюк чіпляється за представників минулої влади, щоб залишитися при посаді, - Лещенко 12:43
Криклій прокоментував майбутні кадрові призначення в Мінінфраструктури 17:32
"Піди проспись!" - депутат Сергій Литвиненко назвав "маячнею хворобливої уяви" звинувачення Ігоря Луценка 10:49
​​​​​​​Між експортерами озброєння зростатиме конкуренція на рівні ідей та якості послуг, — директор Спецтехноекспорту 18:54
більше новин
"Піди проспись!" - депутат Сергій Литвиненко назвав "маячнею хворобливої уяви" звинувачення Ігоря Луценка 10:49
Зеленський має намір дати в жовтні першу прес-конференцію, яку обіцяв ще до 100 днів президентства 11:56
Зеленський має намір дати квартири в Одесі всім звільненим морякам 15:49
Зеленський і Богдан радикально почистили списки своїх радників і помічників (документ) 08:15
У США хочуть заборонити ароматичні рідини для електронних сигарет 15:54
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok