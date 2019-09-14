Зарплата Климпуш-Цинцадзе зросла на 27,5 тис. гривень

Заробітна плата колишнього віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе за серпень склала 71,3 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.



Сума коштів, нарахована Климпуш-Цинцадзе в серпні, склала 71 278 гривень, з них посадовий оклад – 8 267 гривень, надбавка за вислугу років - 992 гривні, надбавка за інтенсивність праці – 7 027 гривень, індексація - 367 гривень, премія – 2 558 гривень, відпускні – 22 779 гривень, компенсація невикористаної відпустки – 29 285 гривень.Сума утриманих податків склала 13 899 гривень.



Фактична сума коштів, отримана Климпуш-Цинцадзе, склала 57 378 гривень.







Як повідомляли Українські Новини, зарплата Климпуш-Цинцадзе за липень склала 43,8 тис. гривень. За червень вона заробила стільки ж.

Тим часом зарплата Климпуш-Цинцадзе в травні склала 46,4 тис. гривень.

Крім того, в 2018 році вона отримала в подарунок від батьків будинок і 2 земельні ділянки в Козині.