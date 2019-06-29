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29 июня 2019, суббота, 08:21 276 Документ
Кабмин 2019-06-29T08:22:28+03:00
Українські Новини
Климпуш-Цинцадзе в мае получила командировочные почти в три раза больше оклада

Климпуш-Цинцадзе в мае получила командировочные почти в три раза больше оклада

Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Заработная плата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе за май составила 46,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Климпуш-Цинцадзе в мае, составила 46 360 гривен, из них должностной оклад - 9 373 гривны, надбавка за выслугу лет - 1 126 гривен, надбавка за интенсивность труда - 7 972 гривны, индексация - 399 гривен, премия - 5 346 гривен, командировочные - 22 138 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 040 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная Климпуш-Цинцадзе, составила 37 319 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Климпуш-Цинцадзе задекларировала 832 тыс. гривен доходов за 2018 год.

Также Климпуш-Цинцадзе в 2018 получила в подарок от родителей дом и 2 земучастка в Козине.

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