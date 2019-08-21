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21 августа 2019, среда, 09:30 54
Кабмин 2019-08-21T09:42:01+03:00
Українські Новини
Зарплата Климпуш-Цинцадзе за июль не изменилась

Зарплата Климпуш-Цинцадзе за июль не изменилась

Іванна Клімпуш-Цинцадзе
Іванна Клімпуш-Цинцадзе

Заработная плата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе за июль осоставила столько же, сколько и в июне - 43,8 тыс. гривен. 

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Климпуш-Цинцадзе в июле, составила 43 756 гривен, из них должностной оклад - 10 348 гривен, надбавка за выслугу лет - 1 242 гривны, надбавка за интенсивность труда - 8 796 гривен, индексация - 459 гривен, премия - 1 759 гривен, отпускные - 21 153 гривны.

Сумма удержанных налогов составила 8 532 гривны.

Фактическая сумма средств, полученная Климпуш-Цинцадзе, составила 35 224 гривны.

 

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Климпуш-Цинцадзе в мае составила 46,4 тыс.гривен. Кроме того, в 2018 году она получила в подарок от родителей дом и 2 земельных участка в Козине. 

 

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