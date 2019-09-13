Коломойський заявив, що правил для олігархів при Зеленському немає

Бізнесмен Ігор Коломойський у кулуарах Ялтинської європейської стратегії на питання журналістів про зміну правил для олігархів при Президенті Володимирі Зеленском заявив, що "ніяких правил немає", передають "Українські Новини".

Після цього Коломойський заявив, що в Україні взагалі немає олігархів.

"Я? Я не згоден. Яка влада у мене?" - сказав він.

Коломойський заявив, що з Зеленським не спілкується, а їх зустріч 10 вересня була єдиною за останні 4 місяці.

Виходячи з перерахованих ним учасників цієї зустрічі, раніше не було відомо про присутність на ній виконавчого директора Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрія Вітренка та голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

Коломойський також спростував, що за тиждень до призначення Олексія Гончарука прем'єр-міністром проводив з ним зустріч.

Бізнесмен запевнив, що жодним чином не впливав на призначення прем'єра.

Як повідомляли Українські Новини, 10 вересня Зеленський зустрівся з Коломойським на Банковій, щоб обговорити бізнес і енергетику.

Крім того, що вони обговорювали "енергетичну сферу та питання ведення бізнесу в Україні", офіційно нічого не відомо. У п'ятницю Зеленський підтвердив, що обговорював з Коломойським питання діяльності "Центренерго".