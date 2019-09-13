Магнітні таргани і найбрудніша валюта в світі: переможці Шнобелівської премії-2019

Вчора, 12 вересня, в Гарвардському університеті США, пройшла 29-а церемонія вручення Шнобелівської премії, якою нагороджуються вчені за вельми неодназначно і дивні наукові відкриття. Про те, хто ж був відзначений почесною нагородою повідомляють на офіційному сайті Improbable.

Лауреатами 2019 року стали 10 найдивніших і незвичайних наукових робіт з кумедними назвами і неочевидними практичними застосуваннями. Вручали премію справжні нобелівські лауреати. У цьому році це були Ерік Маскін, в 2007 році отримав "Нобеля" з економіки, Річ Робертс (1993, медицина і фізіологія) і Джером Фрідман (1990, фізика).

Засновник нагороди - редактор журналу AIR ( "Аннали неймовірних досліджень") і провідний щорічної церемонії вручення "Шнобеля" Марк Абрахамс, який перетворює нагородження в постановку з певної тематики. Церемонія цього року була присвячена шкідливим звичкам.

Вредные привычки. Скриншот: YouTube/Improbable Research

Трофей, який вручається лауреатам, стилізували відповідно: у художній інсталяції можна розгледіти кавовий стаканчик, упаковку жуйки, сигарету, зубну щітку і ще кілька предметів, що символізують ті чи інші звички.

Марк Абрахамс и награда в виде чашки с привычками. Скриншот: YouTube/Improbable Research

До основної нагороди додавалися диплом і грошовий приз - 10 трильйонів доларів. Правда, зімбабвійських доларів однієї банкнотою, на момент випуску якої ринкова вартість становила приблизно 40 центів США.

У номінації "Фізика" премію отримала пара вчених з Тайваню за дослідження про те, чому у вомбатов фекалії в формі кубиків.

Премію з медицини отримав італієць Сільвано галоси, що довів, що вживання в їжу піци допомагає зберегти здоров'я і знизити ризик смерті від раку травних органів - але тільки в тому випадку якщо піца ця приготовлена ​​в Італії.

Сильвано Галос (справа). Скриншот: YouTube/Improbable Research

У номінація "Економіка" перемогу здобули вчені з Нідерландів, які вивчали валюту різних країн на предмет того, яка з низ найкраще переносять хвороботворні бактерії. З'ясувалося, що найбрудніші паперові гроші ходять в Румунії.

Хабип Гедик и Тимоти А. Восс. Скриншот: YouTube/Improbable Research

Премію в області медичної освіти отримало дослідження, яке розповідає, як навчати студентів-медиків за допомогою звукових сигналів, якими зазвичай тренують собак - на кшталт цокання мовою. Стаття так і називається: "Тренування умовного рефлексу при проведенні ортопедичних операцій".

Премія в галузі інженерної справи дісталася іранському вченому Іман Фарабахшу, запатентував апарат для зміни підгузників.

У номінації "Хімія" Шнобелівська премія дісталася японському професору, підрахували обсяг слини, щодня виділяється середнім п'ятирічною дитиною. З'ясувалося, що за добу п'ятирічна дитина виділяє приблизно півлітра слини.

І, нарешті, премія миру дісталася команді вчених з Британії і Сінгапуру за спробу виміряти кількість задоволення, що отримується людиною, коли йому вдається почухати свербляче місце.

Ведучий Марк Абрахамс закінчив церемонію традиційним побажанням: "Якщо в цьому році ви не виграли Шнобелівську премію, і особливо якщо виграли, - сподіваюся, в наступному році вам пощастить більше".

Як повідомляли Українські Новини, премію в 2017 році вручили за дослідження, чому вуха ростуть після 30 років, а Нобелівську премію з фізики присудили за лазерні технології.

Нагадаємо, китайські вчені розробили робочий зразок двигуна EmDrive, дія якого неможливо пояснити з використанням закону збереження енергії.