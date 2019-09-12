Сегодня вручат Шнобелевскую премию: за что награждали в прошлые года

Торжественная 29-я церемония награждения лауреатов Шнобелевской премии пройдет в Гарвардском университете (Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA) 12 сентября, сообщается на странице Ig Nobel в Facebook. В Украине прямая трансляция церемонии начнется 13 сентября в 01:00.

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Мероприятие организовано "Невероятными исследованиями" при поддержке Сообщества студентов-физиков Гарварда-Рэдклиффа и Научно-фантастической ассоциации Гарварда-Рэдклиффа.

В 1991 году Марк Абрахамс стал основателем Шнобелевской премии - пародии на церемонию вручения Нобелевской премии, которая возвеличивает темные исследования в науке.

В числе прошлых победителей - украинский исследователь, который разработал бюстгальтер, превращающийся в пару противогазов; австралийский ученый, который провел всестороннее исследование пупка человека; и испанский изобретатель, который создал стиральную машину для кошек и собак.

В 2018 году премией наградили исследование, которое описывало эффективность использования куклы вуду в отмщении начальству.

Среди ожидаемых лауреатов этого года - Эрик Маскин, профессор Университета Адамса и лауреат Нобелевской премии 2007 года по экономическим наукам; Джером Фридман, который получил Нобелевскую премию по физике 1990 года; и Мартин Чалфи, который выиграл Нобелевскую премию 2008 года по химии.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году в Гарварде Шнобелевскую премию вручили за объяснение почему у стариков большие уши.

Ранее Шнобелевскую премию получил Лукашенко за запрет публичных аплодисментов.