Дощі та різке похолодання: якою буде погода у Києві 14 вересня

14 вересня в Києві мінлива хмарність, вночі і вранці місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі і вранці місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +17...+23 градуси.\r\nУ Карпатах вночі і вранці місцями невеликий дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +12...+17 градусів.\r\nУ Моршині вночі і вранці місцями невеликий дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +18...+20 градусів.\r\nУ Трускавці вночі і вранці місцями невеликий дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +18...+20 градусів.\r\nУ Сваляві вночі та вранці місцями невеликий дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі і вранці місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +17...+23 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +17...+23 градуси, у Дніпропетровській області +23...+28 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Харківській області місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +22...+28 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, в Одеській області +13...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, атмосферний фронт різко змінить погоду в Україні: синоптик дала прогноз на п'ятницю 13-е і вихідні.\r\nРаніше з'явився прогноз погоди на перший місяць осені.