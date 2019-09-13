підписатися на розсилку
24.65 25.05
27 27.55
˟
13 вересня 2019, пʼятниця, 14:45 9
Життя 2019-09-13T16:45:02+03:00
Українські Новини
Дощі та різке похолодання: якою буде погода у Києві 14 вересня

Дощі та різке похолодання: якою буде погода у Києві 14 вересня

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

14 вересня в Києві мінлива хмарність, вночі і вранці місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі і вранці місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +17...+23 градуси.

У Карпатах вночі і вранці місцями невеликий дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині вночі і вранці місцями невеликий дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Трускавці вночі і вранці місцями невеликий дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Сваляві вночі та вранці місцями невеликий дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, вночі і вранці місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +17...+23 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +17...+23 градуси, у Дніпропетровській області +23...+28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Харківській області місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, в Одеській області +13...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, атмосферний фронт різко змінить погоду в Україні: синоптик дала прогноз на п'ятницю 13-е і вихідні.

Раніше з'явився прогноз погоди на перший місяць осені.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода в Києві погода в Карпатах

Архів
Новини
СБУ та прокуратура проводять обшуки у Дніпровській міськраді 16:47
Кличко не зможе ввести мораторій на будівництво в Києві, - "Укрбуд" 16:39
Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за перше півріччя погіршилося 16:32
Криза в енергогалузі ймовірна через штучне ускладнення можливості закупати вугілля, - Корольчук 16:30
Медведчук вимагає для об'єктивності формувати новий склад ЦВК за квотним принципом 16:30
більше новин
Монополії Коломойського не буде, – Зеленський 13:12
Лавренюк чіпляється за представників минулої влади, щоб залишитися при посаді, - Лещенко 12:43
​​​​​​​Між експортерами озброєння зростатиме конкуренція на рівні ідей та якості послуг, — директор Спецтехноекспорту 18:54
За три роки в Україні відновили проїзну спроможність 10 000 км автодоріг, - Лавренюк 09:59
Криклій прокоментував майбутні кадрові призначення в Мінінфраструктури 17:32
більше новин
"Піди проспись!" - депутат Сергій Литвиненко назвав "маячнею хворобливої уяви" звинувачення Ігоря Луценка 10:49
Зеленський і Богдан радикально почистили списки своїх радників і помічників (документ) 08:15
Депутат партії Порошенка перехопив у Ляшка ініціативу допомоги коровам 17:38
Ще один депутат із "Слуги народу" зізналася у кнопкодавстві 00:01
Зеленський звільнив скандального голову СЗР Бухарева і дав йому нову посаду 11:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok