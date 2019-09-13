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13 вересня 2019, пʼятниця, 14:24 12
Верховна Рада і партії 2019-09-13T17:00:03+03:00
Українські Новини
Арахамія спростував заяви Вакарчука і заявив, що серед кандидатів у члени ЦВК "слуг народу" немає

Арахамія спростував заяви Вакарчука і заявив, що серед кандидатів у члени ЦВК "слуг народу" немає

Серед депутатів Верховної Ради від фракції "Слуги Народу" немає кандидатів у члени Центральної виборчої комісії.

Про це журналістам повідомив голова фракції Давид Арахамія, передають Українські Новини.

"У нас був тривалий процес такого рекрутингу. Десь зараз є 35 кандидатів, з яких потрібно зробити шорт-лист, щоб люди виглядали нормально з професійної точки зору і суспільного, які можуть нормально захищати виборця", - сказав Арахамія.

Депутат зазначив, що серед кандидатур немає парламентаріїв від політсили.

"У тому списку кандидатів не було (депутатів)", - наголосив політик.

Голова "Слуги Народу" спростував заяву депутата Святослава Вакарчука ("Голос") переговорах з приводу місць у Цвк і повідомив, що звертався з приводу позиції фракцій.

"Я намагався вчора просто дізнатися, я питав всіх лідерів фракцій і питав, яка у них взагалі позиція. Всі окрім ЄС заявили, що у них міцна позиція - за перезавантаження. "Голос" сказав, що вони десь там втримаються від голосів. Така у них була позиція. Я просто питав і взагалі нічого не пропонував", - прокоментував Арахамія.

Політик вважає, що дострокове звільнення комісії не вплине на легітимність виборів.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю Рада достроково звільнила членів ЦВК.

Зеленський 10 вересня вніс у Раду подання про звільнення членів ЦВК.

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