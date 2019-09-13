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13 вересня 2019, пʼятниця, 14:14 28
Судова влада 2019-09-13T17:00:03+03:00
Українські Новини
Плівки Вовка: відсторонено від посади суддю, підозрюваного в тиску на ВККС

Плівки Вовка: відсторонено від посади суддю, підозрюваного в тиску на ВККС

Суддя Іван Шепітко. Фото: скріншот трансляції
Суддя Іван Шепітко. Фото: скріншот трансляції

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (ВСП) відсторонила від посади суддю Суворовського районного суду Одеси Івана Шепітко, підозрюваного у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ради, передають Українські Новини.

"Відповідно до частини 7 статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та частини 2 статті 62 Закону України «Про Вищу раду юстиції», враховуючи рішення, прийняте Першої Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 13 вересня 2019, суддя Суворовського районного суду міста Одеси Шепітко Іван Григорович відсторонений від правосуддя", - сказано в ньому.

Суддя відсторонений, так як палата ВСП вирішила внести подання про звільнення Шепітко з посади за дисциплінарні правопорушення.

До розгляду цього питання на пленарному засіданні ради суддя відсторонений від правосуддя.

Як повідомляли Українські Новини, 2 серпня Генпрокуратура повідомила про підозру голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку і суддям Євгену Аблову, Ігорю Погребніченко та Івану Шепітко у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

20-21 серпня ВСП відмовився відсторонити підозрюваних від посади суддів.

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