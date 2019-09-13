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13 вересня 2019, пʼятниця, 13:17 13
Життя 2019-09-13T14:00:02+03:00
Українські Новини
Діагноз, як у Жанни Фріске: у актриси Заворотнюк почався набряк мозку

Діагноз, як у Жанни Фріске: у актриси Заворотнюк почався набряк мозку

Анастасія Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram
Анастасія Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram

У російської актриси Анастасії Заворотнюк почався набряк мозку на тлі важкої хвороби, повідомляє Telegram-канал Mash.

Зараз актриса знаходиться під цілодобовим наглядом лікарів у реанімації, їй поставили такий діагноз, що і Жанні Фріске 4 роки тому. Саме захворювання у актриси виявили понад рік тому, останнім часом вона лікувалася в Європі.

В московську ж клініку Заворотнюк доставили прямо з польської лікарні. Зараз поруч з нею постійно знаходиться чоловік Петро Чернишов.

Як повідомляли Українські Новини, у 2009 році знищили льодовий каток Заворотнюк.

Також померла відома російська актриса Олександра Назарова. Крім того, зірка серіалів "Дика роза" та "Багаті теж плачуть" померла після 3-річної боротьби з раком.

Раніше у ДТП під Києвом загинула актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Також у Росії померла зірка серіалів "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Таємниці слідства".

Крім того, в Пакистані бойовики вбили актрису за відмову приєднатися до вечірки.

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