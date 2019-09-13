Діагноз, як у Жанни Фріске: у актриси Заворотнюк почався набряк мозку

У російської актриси Анастасії Заворотнюк почався набряк мозку на тлі важкої хвороби, повідомляє Telegram-канал Mash.

Зараз актриса знаходиться під цілодобовим наглядом лікарів у реанімації, їй поставили такий діагноз, що і Жанні Фріске 4 роки тому. Саме захворювання у актриси виявили понад рік тому, останнім часом вона лікувалася в Європі.

В московську ж клініку Заворотнюк доставили прямо з польської лікарні. Зараз поруч з нею постійно знаходиться чоловік Петро Чернишов.

Як повідомляли Українські Новини, у 2009 році знищили льодовий каток Заворотнюк.

Також померла відома російська актриса Олександра Назарова. Крім того, зірка серіалів "Дика роза" та "Багаті теж плачуть" померла після 3-річної боротьби з раком.

Раніше у ДТП під Києвом загинула актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Також у Росії померла зірка серіалів "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Таємниці слідства".

Крім того, в Пакистані бойовики вбили актрису за відмову приєднатися до вечірки.