Діагноз, як у Жанни Фріске: у актриси Заворотнюк почався набряк мозку

У російської актриси Анастасії Заворотнюк почався набряк мозку на тлі важкої хвороби, повідомляє Telegram-канал Mash.\r\nЗараз актриса знаходиться під цілодобовим наглядом лікарів у реанімації, їй поставили такий діагноз, що і Жанні Фріске 4 роки тому. Саме захворювання у актриси виявили понад рік тому, останнім часом вона лікувалася в Європі.\r\nВ московську ж клініку Заворотнюк доставили прямо з польської лікарні. Зараз поруч з нею постійно знаходиться чоловік Петро Чернишов.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у 2009 році знищили льодовий каток Заворотнюк.\r\nТакож померла відома російська актриса Олександра Назарова. Крім того, зірка серіалів "Дика роза" та "Багаті теж плачуть" померла після 3-річної боротьби з раком.\r\nРаніше у ДТП під Києвом загинула актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Також у Росії померла зірка серіалів "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Таємниці слідства".\r\nКрім того, в Пакистані бойовики вбили актрису за відмову приєднатися до вечірки.