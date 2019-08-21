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21 августа 2019, среда, 08:25 540
Жизнь 2019-08-21T08:25:16+03:00
Українські Новини
Скончалась известная российская актриса Александра Назарова

Скончалась известная российская актриса Александра Назарова

Вчера вечером, 20 августа, стало известно о смерти известной советской и российской актрисы Александры Назаровой. Об этом сообщает пресс-служба Московского драматического театра имени Ермоловой.

"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов.  Образовалась пустота, которую не заполнить.  Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что о дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Александра Назарова скончалась на 80-м году жизни.

Назарова играла долгие годы в театре, получила звание народной артистки России. Всенародную популярность актрисе принесли такие роли в таких фильмах: "Любовь с привилегиями", "Мария Магдалена", "Принцесса на бобах", "Граница. Таежный роман", "Бригада", "Возвращение Мухтара", "Прощайте, доктор Фрейд", "Ночной дозор", "Громовы", "Глухарь", "Моя прекрасная няня".

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