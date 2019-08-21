Скончалась известная российская актриса Александра Назарова

Вчера вечером, 20 августа, стало известно о смерти известной советской и российской актрисы Александры Назаровой. Об этом сообщает пресс-служба Московского драматического театра имени Ермоловой.\r\n"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим", - сообщили в пресс-службе.\r\nТакже отмечается, что о дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.\r\nАлександра Назарова скончалась на 80-м году жизни.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=GxaBonxuBv0#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНазарова играла долгие годы в театре, получила звание народной артистки России. Всенародную популярность актрисе принесли такие роли в таких фильмах: "Любовь с привилегиями", "Мария Магдалена", "Принцесса на бобах", "Граница. Таежный роман", "Бригада", "Возвращение Мухтара", "Прощайте, доктор Фрейд", "Ночной дозор", "Громовы", "Глухарь", "Моя прекрасная няня".