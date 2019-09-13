Поки Порошенко на допиті в ДБР, в його банку проходять обшуки, - Портнов

Колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов заявляє про проведення обшуків в належить колишньому Президенту України Петру Порошенку Міжнародному інвестиційному банку.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Там (в банку) зараз йдуть обшуки по епізоду зняття Порошенком в період травня-червня цього року 340 кілограм раніше відмитих в офшорах готівкових доларів", - написав він.

За даними Портнова, йдеться про ситуацію, коли з особистих рахунків Порошенка на ім'я його першого помічника Юрія Онищенка було знято 34 млн доларів.

Він заявляє, що це вкрадені в української держави і відмиті в острівних юрисдикціях долари.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 13 вересня, екс-президент Петро Порошенко з'явився на допит в Державне бюро розслідувань.

Раніше Портнов опублікував документи, за якими Порошенко зняв у банку $340 млн в останній місяць президентства.