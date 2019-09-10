Портнов обещал повозить Порошенко "мокрой тряпкой по морде", - адвокат экс-президента заявил странную причину для отвода судьям

Представители бывшего президента Петра Порошенко заявили отвод суду по иску юриста Андрея Портнова. Мотивировали тем, что в своей заметке в Telegram-канале он пообещал в открытом судебном процессе "повозить фигуранта мокрой тряпкой по тупой воровской морде". Об этом бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрея Портнова заявил в своем Facebook.

"Друзья, сегодня в судебном процессе по моему иску против Порошенко, его представители заявили отвод суду. Мотивировали тем, что в своей заметке в Telegram-канале я пообещал в открытом судебном процессе «повозить фигуранта мокрой тряпкой по тупой воровской морде» https://t.me/PortnovUA/1138.

Сторона Порошенко объяснила суду, что раз я уверенно и заранее заявил, что буду возить его мордой, значит согласовал эту процедуру с судом и суд уже заранее к нему предвзят. Суд, разумеется, фигуранту отказал и сделал перерыв в процессе.

Но всё же есть вопрос, какая именно фраза задела ранимую натуру преступника и какую причинно-следственную связь он видит между тупой мордой, мокрой тряпкой и отводом суду.

Друзья, кто-то чувствует нить повествования фигуранта или это я отстаю от юридического прогресса?", - написал Портнов.

Ранее Портнов инициировал новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам.

Ранее Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства.