Суд відновив процедуру банкрутства "Центренерго"

Північний апеляційний господарський суд відновив процедуру банкрутства енергогенеруючої компанії "Центренерго".\r\nПро це йдеться в рішенні суду, копією якого мають Українські Новини.\r\nЗгідно з матеріалами суду, рішення Господарського суду Києва про закриття справи про банкрутство "Центренерго" було зупинено до розгляду апеляційних скарг ТОВ "Транснова" і ТОВ "Баланс-Груп".\r\nЗазначається, що розгляд апеляційних скарг призначено на 9 жовтня.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Комітет кредиторів вирішив почати санацію найбільшої державної енергокомпанії "Центренерго".\r\nТим часом в 2018 "Центренерго" скоротив прибуток в 3,8 рази до 499 млн гривень.