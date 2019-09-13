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13 вересня 2019, пʼятниця, 11:09 22 Документ
Економіка 2019-09-13T14:15:04+03:00
Українські Новини
Суд відновив процедуру банкрутства "Центренерго"

Суд відновив процедуру банкрутства "Центренерго"

Центренерго. Фото: korrespondent.net
Центренерго. Фото: korrespondent.net

Північний апеляційний господарський суд відновив процедуру банкрутства енергогенеруючої компанії "Центренерго".

Про це йдеться в рішенні суду, копією якого мають Українські Новини.

Згідно з матеріалами суду, рішення Господарського суду Києва про закриття справи про банкрутство "Центренерго" було зупинено до розгляду апеляційних скарг ТОВ "Транснова" і ТОВ "Баланс-Груп".

Зазначається, що розгляд апеляційних скарг призначено на 9 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, Комітет кредиторів вирішив почати санацію найбільшої державної енергокомпанії "Центренерго".

Тим часом в 2018 "Центренерго" скоротив прибуток в 3,8 рази до 499 млн гривень.

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