Якщо не почують, доведеться знайти інші методи: Зеленський "пригрозив" великому бізнесу

Володимир Зеленський під час виступу на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES) заявив, що в "розмові з великим бізнесом є труднощі", передають Українські Новини.

"Є труднощі в розмові з великим бізнесом, але я впевнений, що вони нас почують, а якщо не почують, то доведеться інші методи знайти, як з ними розмовляти", - заявив Президент.

Президент вважає, що бізнесмени готові змінити своє бачення ведення діяльності, і що країна надала їм можливості для розвитку.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський під час виступу на форумі закликав Захід не знімати санкції з Росії через її дії на Донбасі.

Також звільнений з полону режисер Олег Сенцов відкрив Ялтинську європейську стратегію (YES). Він показав гостям форуму банку з наклеєними жовтою та синьою смужками, яку він зберігав під час ув'язнення в РФ, а також показав свій тюремний бейдж, який поклав у банку і закликав президента Володимира Зеленського як можна швидше заповнити банку такими бейджами незаконно ув'язнених українців.