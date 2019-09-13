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13 вересня 2019, пʼятниця, 10:48 26
Судова влада 2019-09-13T14:15:05+03:00
Українські Новини
Порошенко прийшов на допит в ДБР

Порошенко прийшов на допит в ДБР

Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка

Екс-президент Петро Порошенко з'явився на допит в Державне бюро розслідувань.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба ДБР.

"Порошенко прийшов сьогодні", - сказала спікер ДБР Анжеліка Іванова.

На даний момент Порошенко перебуває на допиті.

Допит був запланований на 10:00.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко не прийшов на черговий допит в ДБР: у нього пленарне засідання.

Раніше ДБР викликало Порошенко на допит 4 рази. ДБР відмовилося повідомляти, в рамках яких кримінальних проваджень плануються проведення допитів, посилаючись на ст. 222 (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу.

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