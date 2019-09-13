підписатися на розсилку
24.65 25.05
27 27.55
˟
13 вересня 2019, пʼятниця, 10:49 21
Верховна Рада і партії 2019-09-13T11:00:01+03:00
Українські Новини
«Піди проспись!» - депутат Сергій Литвиненко назвав «маячнею хворобливої уяви» звинувачення Ігоря Луценка

«Піди проспись!» - депутат Сергій Литвиненко назвав «маячнею хворобливої уяви» звинувачення Ігоря Луценка

Народний депутат України Сергій Литвиненко (Слуга народу), котрий одного дня прокинувся знаменитим через ситуацію з не персональним голосуванням, прокоментував закиди на його адресу щодо несподіваних заяв екс-депутата Ігоря Луценка про те, що Литвиненко буцім то може бути причетним до його викрадення.

Литвиненко – єдиний нардеп, який після кнопкодавства не лише публічно вибачився, а відкрито вийшов до преси і відповів на всі питання журналістів. 

Щодо заяв колишнього політика Ігоря Луценко, Сергій Литвиненко сказав, що навіть не знає про кого йдеться та як цей екс-депутат виглядає. Він назвав такі припущення Луценка «маячнею хворобливої уяви», - повідомляє його прес-служба.

«Мені колеги показали на якомусь із сайтів цей спіч. Я спочатку подумав, що про якогось мого тезку йдеться. Я, м’яко кажучи, здивований таким припущенням колишнього депутата. Як взагалі можна «припускати», без жодних фактів чи доказів, що хтось скоїв злочин і заявляти про це у публічному просторі? Адже цей чоловік говорить про такі тяжкі злочини, як викрадення і вбивство! Крім того, мене дивують ЗМІ, котрі підхопили таку нісенітницю. Наче ж інформаційного голоду зараз немає. Верховна Рада зараз є таким ньюсмейкером, яким ще ніколи не була, не говорячи про велику кількість інших цікавих, а головне – достовірних новин.

Мені важко сказати, чому саме відносно мене колишній політик це може «припускати». Хоча, я не стежив за його виступами, може він ще про когось «припускав» таке саме, не знаю.

Мотиви цього пана я можу пояснити лише тим, що він, знаходячись у забутті, хоче просто про себе нагадати, попіаритися на чужому імені. 

Зараз говорять про те, що багато екс-депутатів перебувають у стані затяжної депресії через втрату влади. Кажуть, навіть, що дехто з депресивних пішов у глибокий запій. Не знаю, чи це стосується згаданого Ігоря Луценка, але так і хочеться сказати йому: піди проспись.

Я, звичайно, не дозволю нікому зводити наклепи на мою адресу. Найближчими днями подам позов про захист честі, гідності і ділової репутації. Вимагатиму, щоб колишній політик публічно вибачився», - наводить слова депутата Литвиненка його прес-служба.

Більше новин про: Игорь Луценко кнопкодавство Сергій Литвиненко

Архів
Новини
Володимир Цемах. Фото: Радіо Свобода
Інформація про проведення допиту Цемаха не підлягає розголошенню, - ГПУ 11:25 Документ
Якщо не почують, доведеться знайти інші методи: Зеленський "пригрозив" великому бізнесу 11:16
Суд відновив процедуру банкрутства "Центренерго" 11:09
Влада легалізує Коломойського в енергетиці, – екс-глава НКРЕКП 10:54
Світовий металургійний концерн може зупинити свою шахту в Україні через податкові нововведення, - ЗМІ 10:53
більше новин
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
Поставлене урядом зростання економіки неможливе без інвестицій, зростання виробництва і споживання в країні, - Чернишов 12:15 Відео
​​​​​​​Між експортерами озброєння зростатиме конкуренція на рівні ідей та якості послуг, — директор Спецтехноекспорту 18:54
більше новин
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
Зеленський має намір дати квартири в Одесі всім звільненим морякам 15:49
Ще один депутат із "Слуги народу" зізналася у кнопкодавстві 00:01
Українці тепер зможуть розплатитися за товар в магазині своїм селфі 15:34
Депутат партії Порошенка перехопив у Ляшка ініціативу допомоги коровам 17:38
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok