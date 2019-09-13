«Піди проспись!» - депутат Сергій Литвиненко назвав «маячнею хворобливої уяви» звинувачення Ігоря Луценка

Народний депутат України Сергій Литвиненко (Слуга народу), котрий одного дня прокинувся знаменитим через ситуацію з не персональним голосуванням, прокоментував закиди на його адресу щодо несподіваних заяв екс-депутата Ігоря Луценка про те, що Литвиненко буцім то може бути причетним до його викрадення.

Литвиненко – єдиний нардеп, який після кнопкодавства не лише публічно вибачився, а відкрито вийшов до преси і відповів на всі питання журналістів.

Щодо заяв колишнього політика Ігоря Луценко, Сергій Литвиненко сказав, що навіть не знає про кого йдеться та як цей екс-депутат виглядає. Він назвав такі припущення Луценка «маячнею хворобливої уяви», - повідомляє його прес-служба.

«Мені колеги показали на якомусь із сайтів цей спіч. Я спочатку подумав, що про якогось мого тезку йдеться. Я, м’яко кажучи, здивований таким припущенням колишнього депутата. Як взагалі можна «припускати», без жодних фактів чи доказів, що хтось скоїв злочин і заявляти про це у публічному просторі? Адже цей чоловік говорить про такі тяжкі злочини, як викрадення і вбивство! Крім того, мене дивують ЗМІ, котрі підхопили таку нісенітницю. Наче ж інформаційного голоду зараз немає. Верховна Рада зараз є таким ньюсмейкером, яким ще ніколи не була, не говорячи про велику кількість інших цікавих, а головне – достовірних новин.

Мені важко сказати, чому саме відносно мене колишній політик це може «припускати». Хоча, я не стежив за його виступами, може він ще про когось «припускав» таке саме, не знаю.

Мотиви цього пана я можу пояснити лише тим, що він, знаходячись у забутті, хоче просто про себе нагадати, попіаритися на чужому імені.

Зараз говорять про те, що багато екс-депутатів перебувають у стані затяжної депресії через втрату влади. Кажуть, навіть, що дехто з депресивних пішов у глибокий запій. Не знаю, чи це стосується згаданого Ігоря Луценка, але так і хочеться сказати йому: піди проспись.

Я, звичайно, не дозволю нікому зводити наклепи на мою адресу. Найближчими днями подам позов про захист честі, гідності і ділової репутації. Вимагатиму, щоб колишній політик публічно вибачився», - наводить слова депутата Литвиненка його прес-служба.