Депутата від "Слуги народу" впіймали на кнопкодавстві

У вівторок стало відомо про випадкок кнопкодавста у Верховній Раді 9-го скликання. Однак, "істинний" перший випадок стався тижнем раніше. Інцидент стався ще 3 вересня під час голосування за включення до порядку денного законопроекту про внесення змін до статті 85 та 101 Конституції україни (щодо уповноважених ВРУ) і про його направлення до Конституційного суду.

Депутат-мажоритарник від "Слуги народу" Сергій Литвиненко проголосував за іншого "слугу", ймовірно Олександра Скічка. Про це повідомляє "Чесно".

Згідно з інформацією, що надійшла, депутат округу №156 у Рівненській (Березнівський, Костопільський та Сарненський райони) Сергій Литвиненко найімовірніше кнопкодавив іншого мажоритарника від партії "Слуга народу" - Олександра Скічка (округ № 197, Черкаська область).

Фраза "найімовірніше" означає, що це місце офіційно закріплено за депутатом Скічко, однак є ймовірність, що в слоті його пульта могла знаходитися карта іншого депутата .

На відео, опублікованому "Чесно", видно, як людина в другому рядку третього (якщо рахувати зліва направо) сектора тисне кнопку на місці сусіда праворуч від себе. За кілька секунд до голосування він озирається назад, ніби шукає свого відсутнього колегу.

Цікавим є той факт, що в той же день, 3 вересня Литвиненко опублікував пост у Facebook, де зазначив, що "Слуга народу" введе позбавлення мандата нардепа за кнопкодавства.

Скріншот:.facebook.com/Сергей Литвиненко

Як повідомляли Українські Новини, Сергій Литвиненко виграв вибори у Верховну Раду на окрузі №156 у Рівненській області.