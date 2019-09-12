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  • Екс-депутат "Батьківщини" заявив, що "Слуга народу" Литвиненко може бути причетний до його викрадення і вбивства Вербицького
12 вересня 2019, четвер, 15:17 30
Політика 2019-09-12T17:00:03+03:00
Українські Новини
Екс-депутат "Батьківщини" заявив, що "Слуга народу" Литвиненко може бути причетний до його викрадення і вбивст

Екс-депутат "Батьківщини" заявив, що "Слуга народу" Литвиненко може бути причетний до його викрадення і вбивства Вербицького

Сергій Литвиненко та Олександр Скічко. Фото: Facebook/igor.lutsenko
Сергій Литвиненко та Олександр Скічко. Фото: Facebook/igor.lutsenko

Депутат від партії "Слуга народу" Сергій Литвиненко, якого вчора викрили у кнопкодавстві, може бути причетний до злочинів часів Майдану. Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко.

За його словами, Литвиненко міг бути задіяний у процесі викрадення самого Луценка, а також у вбивстві активіста Юрія Вербицького. Це безпосередньо пов'язано з діяльністю обвинуваченого до балотування в Раду. Сергій Литвиненко був директором Зірненского спиртзаводу, який входив в сферу впливу Олексія Чеботарьова, організатора викрадення Луценко.

"Чудесним чином організатор мого викрадення Олексій Чеботарьов переховуючись у Росії, зберіг вплив на підприємства Укрспирту і тамтешні корупційні схеми. ... злі язики кажуть, що саме він, Сергій Литвиненко, від імені Чеботарьова рулив означеними схемами протягом останніх років на своєму заводі", - пише колишній нардеп.

Крім того, за словами Луценка, в Олександра Волкова (якого звинувачують за співучасть у тих же злочинах) і Зірненського спиртзаводу один спільний адвокат.

Як повідомляли Українські новини, депутат "Слуги народу" Сергій Литвиненко "кнопкодавив" за Скічко.

Раніше були затримано вбивць і викрадачів активістів Вербицького і Луценка, а організатора викрадення Луценка і вбивства Вербицького Олександра Волкова взяли під варту на 60 діб.
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