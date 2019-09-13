підписатися на розсилку
24.65 25.05
27 27.55
˟
13 вересня 2019, пʼятниця, 10:44 39
Президент 2019-09-13T14:15:05+03:00
Українські Новини
Україна не піднімає тему миротворців ООН на Донбасі, - Зеленський

Україна не піднімає тему миротворців ООН на Донбасі, - Зеленський

Зеленський. Скріншот трансляції YES
Зеленський. Скріншот трансляції YES

Президент Володимир Зеленський не порушує тему введення миротворчої місії Організації об'єднаних націй (ООН) на Донбас.

Про це він повідомив під час Ялтинської європейської стратегії (YES), передають Українські Новини.

"Чесно скажу, я не порушую тему миротворців, і Леонід Кучма в мінському процесі теж не порушує цю тему", - сказав він.

Зеленський побоюється, що після розміщення миротворців ситуація може "заморозитися".

"Я обережно ставлюся до теми миротворців на Донбасі. Я знаю, що в колишньої влади обговорювалися ці питання. Я обережний, тому що не хочу, щоб у нас із Донбасом був абхазький сценарій або Придністров'я - коли миротворці стануть на контактної лінії і потім нікуди не підуть, тому що їх просто не можуть пустити. Тому я дуже обережно ставлюся до цієї теми", - пояснив він.

При цьому Зеленський додав, що не проти якщо миротворці будуть на кордоні між Україною і Росією.

Як повідомляли Українські Новини, звільнений з полону режисер Олег Сенцов відкрив Ялтинську європейську стратегію (YES).

Раніше США наполягали на масштабній місії ООН на Донбасі. Тоді повідомлялося, що чисельність миротворців ООН на Донбасі може скласти до 40 тис. осіб.

Більше новин про: YES Володимир Зеленський Миротворці ООН введення місії ООН

Архів
Новини
Суддя Іван Шепітко. Фото: скріншот трансляції
Плівки Вовка: відсторонено від посади суддю, підозрюваного в тиску на ВККС 14:14
Двоє військових поранені на Донбасі в п'ятницю 13:58
Автори законопроекту 1210 "винайшли велосипед" у питанні ренти ЗРС, - Жеваго 13:15
Монополії Коломойського не буде, – Зеленський 13:12
Поки Порошенко на допиті в ДБР, в його банку проходять обшуки, - Портнов 12:45
більше новин
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Монополії Коломойського не буде, – Зеленський 13:12
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
Лавренюк чіпляється за представників минулої влади, щоб залишитися при посаді, - Лещенко 12:43
більше новин
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
Депутат партії Порошенка перехопив у Ляшка ініціативу допомоги коровам 17:38
Ще один депутат із "Слуги народу" зізналася у кнопкодавстві 00:01
Зеленський має намір дати квартири в Одесі всім звільненим морякам 15:49
Зеленський і Богдан радикально почистили списки своїх радників і помічників (документ) 08:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok