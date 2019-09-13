Україна не піднімає тему миротворців ООН на Донбасі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський не порушує тему введення миротворчої місії Організації об'єднаних націй (ООН) на Донбас.

Про це він повідомив під час Ялтинської європейської стратегії (YES), передають Українські Новини.

"Чесно скажу, я не порушую тему миротворців, і Леонід Кучма в мінському процесі теж не порушує цю тему", - сказав він.

Зеленський побоюється, що після розміщення миротворців ситуація може "заморозитися".

"Я обережно ставлюся до теми миротворців на Донбасі. Я знаю, що в колишньої влади обговорювалися ці питання. Я обережний, тому що не хочу, щоб у нас із Донбасом був абхазький сценарій або Придністров'я - коли миротворці стануть на контактної лінії і потім нікуди не підуть, тому що їх просто не можуть пустити. Тому я дуже обережно ставлюся до цієї теми", - пояснив він.

При цьому Зеленський додав, що не проти якщо миротворці будуть на кордоні між Україною і Росією.

Як повідомляли Українські Новини, звільнений з полону режисер Олег Сенцов відкрив Ялтинську європейську стратегію (YES).

Раніше США наполягали на масштабній місії ООН на Донбасі. Тоді повідомлялося, що чисельність миротворців ООН на Донбасі може скласти до 40 тис. осіб.