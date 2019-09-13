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13 вересня 2019, пʼятниця, 10:16 39
Президент 2019-09-13T20:15:13+03:00
Українські Новини
Щастя - це бачити злочинця на нарах, а не на Мальдівах, - Зеленський

Щастя - це бачити злочинця на нарах, а не на Мальдівах, - Зеленський

Зеленський на форумі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) 2019
Зеленський на форумі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) 2019

Президент Володимир Зеленський заявив, що середньостатистичні українські сім'ї не щасливі, в тому числі через "війни, бідності та несправедливості".

Про це Зеленський сказав, виступаючи на Ялтинській Європейській стратегії (УЕЅ), передають Українські Новини.

За його словами, повернути громадянам віру в справедливість необхідно шляхом подолання корупції.

Після цих слів Зеленський згадав Мальдіви.

"Щастя - це бачити злочинця на нарах, а не на Мальдівах", - сказав Зеленський.

Тема форумах YES в цьому році - "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі".

Також Зеленський заявив, що санкції проти Росії мають діяти до відновлення миру.

"Ви (європейські країни) втрачаєте гроші (від санкцій проти Росії). Серйозно? А ми втрачаємо людей! Санкції - це податки заради миру. І поки він не відновлений, санкції повинні діяти", - заявив Зеленський.

Глава держави вважає, що санкції необхідні для підтримки порядку в світі.

Він закликає іноземні держави ні в якому разі не скасовувати санкції.

Крім того, Зеленський заявив, що щасливий бути Президентом саме України.

"Чи щасливий я бути Президентом? Не впевнений. Але я щасливий бути Президентом саме України", - заявив Президент Володимир Зеленський на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), передають Українські Новини.

Президент зазначив, що для нього найголовніше - це щастя родини і своєї країни.

Зеленський також взяв мікрофон і почав питати у гостей в залі, що для них щастя.

Як повідомляли Українські Новини, звільнений з полону режисер Олег Сенцов відкрив Ялтинську європейську стратегію (YES).

У серпні Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливих незаконних дій прикордонників і митників при оформленні поїздки колишнього Президента Петра Порошенка на Мальдіви у січні 2018 року.

 

 

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