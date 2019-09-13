Щастя - це бачити злочинця на нарах, а не на Мальдівах, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що середньостатистичні українські сім'ї не щасливі, в тому числі через "війни, бідності та несправедливості".\r\nПро це Зеленський сказав, виступаючи на Ялтинській Європейській стратегії (УЕЅ), передають Українські Новини.\r\nЗа його словами, повернути громадянам віру в справедливість необхідно шляхом подолання корупції.\r\nПісля цих слів Зеленський згадав Мальдіви.\r\n"Щастя - це бачити злочинця на нарах, а не на Мальдівах", - сказав Зеленський.\r\nТема форумах YES в цьому році - "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі".\r\nТакож Зеленський заявив, що санкції проти Росії мають діяти до відновлення миру.\r\n"Ви (європейські країни) втрачаєте гроші (від санкцій проти Росії). Серйозно? А ми втрачаємо людей! Санкції - це податки заради миру. І поки він не відновлений, санкції повинні діяти", - заявив Зеленський.\r\nГлава держави вважає, що санкції необхідні для підтримки порядку в світі.\r\nВін закликає іноземні держави ні в якому разі не скасовувати санкції.\r\nКрім того, Зеленський заявив, що щасливий бути Президентом саме України.\r\n"Чи щасливий я бути Президентом? Не впевнений. Але я щасливий бути Президентом саме України", - заявив Президент Володимир Зеленський на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), передають Українські Новини.\r\nПрезидент зазначив, що для нього найголовніше - це щастя родини і своєї країни.\r\nЗеленський також взяв мікрофон і почав питати у гостей в залі, що для них щастя.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, звільнений з полону режисер Олег Сенцов відкрив Ялтинську європейську стратегію (YES).\r\nУ серпні Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливих незаконних дій прикордонників і митників при оформленні поїздки колишнього Президента Петра Порошенка на Мальдіви у січні 2018 року.\r\n \r\n