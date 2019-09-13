Ви втрачаєте гроші - вибачте, ми втрачаємо людей: Зеленський закликав Захід не знімати санкції з РФ

Президент України на форумі Ялтинська європейська стратегія (YES 2019), який замість нього відкрив Сенцов , під час виступу в черговий раз підкреслив, наскільки важливо зберігати санкції проти Росії через її дії на Донбасі, передають Українські Новини.

Так, Зеленський звернувся до західних партнерів держави.

"Ми повинні завершити війну і повернути свої території. Але я неодноразово говорив, що єдиний шлях до цього - дипломатія. Її потужна і дієва зброя - це санкції. Я не втомлююся повторювати всім нашим світовим партнерам, які нам допомагають, але іноді вони думають про зняття санкцій: "Ви втрачаєте гроші. Серйозно? Ну, вибачте, ми втрачаємо людей", - заявив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, звільнений з полону режисер Олег Сенцов відкрив Ялтинську європейську стратегію (YES). Він показав гостям форуму банку з наклеєними жовтою та синьою смужками, яку він зберігав під час ув'язнення в РФ, а також показав свій тюремний бейдж, який поклав у банку і закликав президента Володимира Зеленського якомога швидше заповнити банку такими бейджами незаконно ув'язнених українців.

Тим часом в МЗС заявили, що Україна продовжує припиняти договори з РФ після обрання Зеленського.