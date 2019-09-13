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13 вересня 2019, пʼятниця, 08:52 25
Події 2019-09-13T11:15:04+03:00
Українські Новини
Намагався перебігти дорогу в недозволеному місці: у Києві під колесами маршрутки загинув чоловік

Намагався перебігти дорогу в недозволеному місці: у Києві під колесами маршрутки загинув чоловік

Маршрутка збила насмерть чоловіка в Києві. Фото: Інформатор
Маршрутка збила насмерть чоловіка в Києві. Фото: Інформатор

Вчора ввечері, 12 вересня, у Києві біля станції метро "Шулявська" чоловіка, який намагався перебігти дорогу в недозволеному місці, збило насмерть маршрутне таксі №465. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що інцидент стався за адресою проспект Перемоги, 45 близько 22:10.

Водій автобуса розповів, що їхав по проспекту Перемоги в бік Нивок і, коли проїжджав кіностудію імені Довженка, на дорогу вибіг чоловік. Він хотів перебігти на інший бік дороги, потім зрозумів, що відбійник завадить це зробити і вирішив повернутися на пішохідну зону. У цей момент на нього і наїхало маршрутне таксі.

За даними видання, у момент аварії в автобусі перебували знайомі водія. Коли сталося зіткнення, потерпілий ще був живий. Чоловік, який був за кермом, і його товариші спробували надати першу допомогу і викликали "швидку". На жаль, медикам, які прибули на місце події, залишалося лише констатувати смерть.

У загиблого не виявили ні паспорта, ні яких-небудь документів. На вигляд йому 50-60 років. Але особу встановити не вдалося.

"Цікаво, що водій маршрутки спочатку сказав, що перевозить робітників і його автобус не є громадським транспортом. Але правоохоронці встановили, що транспорт, який збив чоловіка, є маршрутним таксі №465. На місці працювали медики, співробітники патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Деталі та причини інциденту встановить слідство", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві на Північному мосту перекинувся автомобіль і вилетів за відбійник.

Раніше в Києві жінка-водій переплутала педалі і збила маму і дитину.

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